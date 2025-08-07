Một DN thuộc Bộ Quốc phòng bất ngờ đề xuất thực hiện 14 dự án điện gió ngoài khơi tổng vốn 955.000 tỷ đồng trải dài từ Bắc vào Nam

Theo Báo đầu tư, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô đã đề xuất thực hiện 14 dự án điện gió ngoài khơi tại các vùng biển thuộc Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, với tổng công suất lên tới hàng chục nghìn MW. Các dự án đều được thiết kế với quy mô từ 500 MW đến 1.000 MW, sử dụng tuyến cáp ngầm đưa điện vào bờ và phần lớn dự kiến huy động 80% vốn từ nguồn vay thương mại và các nguồn hợp pháp khác.

7 dự án tại Bắc Bộ chủ yếu đặt tại vùng biển Quảng Ninh và TP. Hải Phòng. Trong đó, nổi bật là Dự án Bắc Bộ 8 (1.000 MW, vốn đầu tư 102.564 tỷ đồng), Bắc Bộ 6 (1.000 MW, vốn 110.131 tỷ đồng), và Bắc Bộ 5 (1.000 MW, vốn 107.785 tỷ đồng). Các dự án quy mô nhỏ hơn như Bắc Bộ 3.1, 2.1 và 3.2 có công suất 500 MW, vốn đầu tư dao động từ 52.817 tỷ đồng đến 55.164 tỷ đồng. Hầu hết các dự án này dự kiến vận hành từ quý IV/2030 đến quý I/2034.

4 dự án tại Nam Trung Bộ , cụ thể tại vùng biển Bình Thuận thuộc tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các dự án 2.1, 2.2, 1.3, 1.4 (đều có quy mô 500 MW), với vốn đầu tư từ 52.330 tỷ đến 53.305 tỷ đồng. Các dự án đều đưa điện vào bờ bằng tuyến cáp ngầm và có tiến độ vận hành trải dài từ cuối năm 2030 đến đầu năm 2034.

3 dự án tại Nam Bộ gồm Nam Bộ 1 (tại vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu), Nam Bộ 2 và Nam Bộ 3 (tại vùng biển Bến Tre và Trà Vinh, thuộc tỉnh Vĩnh Long), đều có công suất 500 MW và vốn đầu tư dao động quanh mức 50.101 đến 53.813 tỷ đồng. Cả ba dự án cùng dự kiến đi vào vận hành trong quý IV/2030.

Tổng vốn đầu tư của 14 dự án điện gió ngoài khơi do Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô đề xuất ước tính lên tới khoảng 955.294 tỷ đồng.﻿

Đối với các dự án nói trên, Bộ Công Thương – cơ quan quản lý nhà nước ngành điện – sẽ đánh giá sự phù hợp với Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, tiến độ, công nghệ, khả năng đấu nối, phương án mua bán điện, hiệu quả kinh tế - xã hội, an toàn kỹ thuật, cùng các điều kiện nhà đầu tư.

Ngoài ra, Viện Năng lượng sẽ rà soát tính phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, vùng và tỉnh; Petrovietnam đưa ra ý kiến về ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí; EVN đánh giá tác động tới giá điện, truyền tải và quản lý vận hành hệ thống điện; và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (A0) sẽ xem xét khả năng huy động và vận hành an toàn khi các dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ.

﻿Được biết, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô là một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, khai thác quặng, thiết kế kiến trúc công trình, xây dựng điện dân dụng. Tiền thân của tổng công ty là Công ty Khảo sát thiết kế xây dựng Lũng Lô, được thành lập từ năm 1989, sau đó trải qua nhiều lần đổi tên và tái cơ cấu, trở thành Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô như hiện nay.

Năm 2025, Tổng công ty đặt mục tiêu tổng giá trị sản lượng là 2.100 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng.﻿