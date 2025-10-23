Một doanh nghiệp bất động sản thoát lỗ ngoạn mục nhờ đầu tư chứng khoán, trong khi mảng địa ốc lại “án binh bất động”

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, HoSSE: NTL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với với kết quả kinh doanh tiếp tục phụ thuộc lớn vào hoạt động tài chính, thay vì mảng bất động sản.

Trong quý III, Lideco ghi nhận doanh thu thuần gần 4 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ và chủ yếu đến từ cung cấp dịch vụ, không có đóng góp của mảng bất động sản.

Trong khi đó, doanh nghiệp ghi nhận gần 58 tỷ đồng từ doanh thu hoạt động tài chính, toàn bộ là lãi tiền gửi, đầu tư chứng khoán. Nhờ đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 13 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần cùng kỳ.

Đáng nói, nếu không có khoản thu từ hoạt động tài chính, doanh nghiệp đã báo lỗ sâu, do giá vốn hàng bán vượt doanh thu thuần khiến lợi nhuận gộp là số âm; song lợi nhuận khác cũng âm hơn 17 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Lideco, năm 2025, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới có quy mô 1.500 - 2.000 tỷ đồng bằng các hình thức đấu thầu, đấu giá hoặc mua lại, góp vốn liên doanh các dự án đã được phê duyệt chủ đầu tư để tạo quỹ đất trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Trong thời gian tìm kiếm dự án mới, NTL sẽ đầu tư ngắn hạn thêm mảng chứng khoán để tạo nguồn thu.

Lũy kế 9 tháng, Lideco đạt doanh thu thuần 13,5 tỷ đồng và doanh thu tài chính 91,5 tỷ đồng, qua đó mang về lợi nhuận sau thuế 20,5 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với con số hơn 655 tỷ đồng cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Lideco đạt gần 2.000 tỷ đồng, giảm 200 tỷ so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm 515 tỷ đồng, hàng tồn kho đạt gần 506 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí dở dang tại dự án Khu đô thị Dịch Vọng (Hà Nội).

Đáng chú ý, danh mục chứng khoán kinh doanh có giá gốc hơn 470 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với đầu năm. Giá trị hợp lý của danh mục này tại thời điểm 30/9 là 592 tỷ đồng, tương đương doanh nghiệp đang tạm hơn 118 tỷ đồng.

Hiện, doanh nghiệp đang nắm các mã DBC, HHS, HPX, NVL, PAN, SGT, TCH và VAB. Trong đó, TCH là cổ phiếu mang lại khoản lãi lớn nhất, gần 100 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm, NTL đã bán toàn bộ các mã như EVG, HDC và QCG.

Danh mục chứng khoán của NTL tại thời điểm 30/9/2025.

Tính đến cuối quý III, Lideco không có khoản vay tài chính nào, tổng nợ phải trả chỉ còn 243 tỷ đồng, giảm 42% so với đầu năm. Phần lớn khoản nợ này là kinh phí phải trả cho CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG), liên quan đến phân chia sản phẩm tại dự án Dịch Vọng (145 tỷ đồng).

Theo giải trình, dù trên báo cáo thể hiện là "phải trả", nhưng thực tế đây không phải nghĩa vụ thanh toán, mà là phần chi phí hạch toán nội bộ trong quá trình hợp tác giữa hai bên. Hiện dự án đã phân chia sản phẩm, trong đó Hà Đô còn nắm giữ các ô đất CC3, DX1, DX2 và một ô đất hỗn hợp, còn NTL tiếp tục triển khai phần còn lại.



