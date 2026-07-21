Một doanh nghiệp giúp hàng triệu người "tẩy trắng", thu hơn 11 tỷ mỗi ngày trong quý 2

CTCP Bột giặt Lix (mã: LIX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần đạt 1.030 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ. Như vậy, bình quân mỗi ngày LIX thu về 11,4 tỷ đồng. Chi phí giá vốn tăng ít hơn mức tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 54% so với cùng kỳ, đạt 255 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính lại sụt giảm còn hơn 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 16 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 14% còn 43 tỷ đồng.

Ngược chiều, chi phí bán hàng tăng vọt 156% lên 165 tỷ đồng. Điều này khiến LIX báo lãi sau thuế quý 2/2026 đạt 40 tỷ đồng, giảm 27% so với con số 55 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của LIX đạt 1.868 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ 2025. Do chi phí bán hàng tăng vọt gấp 2 lần, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt hơn 100 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 50% kế hoạch cả năm đề ra (200 tỷ đồng).

Xét về tình hình tài chính, tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của LIX đạt gần 1.569 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi giảm 43% xuống còn 252 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn. Hàng tồn kho ghi nhận mức tăng 9% lên gần 375 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả nhích nhẹ 1% lên 581 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ cấu nợ của LIX khá an toàn khi dư nợ vay tài chính (ngắn hạn) giữ nguyên ở mức 55 tỷ đồng và không có vay nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 988 tỷ đồng, trong đó LNST chưa phân phối còn 102 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, hồi đầu tháng 6 vừa qua, công ty đã thanh toán 110 tỷ đồng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 17%. Trong đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) là đơn vị hưởng lợi lớn nhất với 51% vốn nắm giữ.