Một doanh nghiệp hàng không muốn dốc hầu bao trả cổ tức 80% bằng tiền mặt

Ngày 20/6 tới đây sẽ là ngày CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS, mã: NCT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Hà Nội.

Theo thông tin tài liệu, ban lãnh đạo NCTS quyết định trình đại hội phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ lên tới 80% (1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng). Tổng số tiền chi ra ở mức hơn 209 tỷ đồng.

Một nội dung quan trọng khác là NCTS sẽ tiến hành bầu cử 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Năm 2025, Ban lãnh đạo công ty dự báo môi trường kinh doanh nói chung và lĩnh vực phục vụ hàng hóa hàng không nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nhiều yếu tố. Công ty chưa tiết lộ tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Trước đó, trong năm 2024, NCTS ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 266 tỷ đồng, lần lượt vượt 20% và 22% so với kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng hàng hóa thực hiện là 370.179 tấn, tăng 14% so với kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng nội địa đạt 103.000 tấn, vượt 17% kế hoạch năm nhờ sự phục hồi nền kinh tế sau dịch Covid-19. Đồng thời, sự phát triển của thương mại điện tử tạo ra nhu cầu chuyển hàng hóa nhỏ lẻ và nhanh chóng, khuyến khích sự phát triển của dịch vụ vận chuyển hàng không.

Ở thị trường quốc tế, sản lượng hàng hóa đạt hơn 267.000 tấn, vượt 13% kế hoạch năm. Công ty cho biết, căng thẳng Biển Đỏ chưa có dấu hiệu chấm dứt gây nên tình trạng thiếu container đẩy giá cước vận tải biển tăng cao. Điều này khiến một phần hàng hóa vận chuyển qua kênh đào Suez chuyển sang đường hàng không. Những yếu tố này góp phần đẩy sản lượng hàng quốc tế qua đường hàng không công ty phục vụ gia tăng.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2025, doanh thu thuần của NCTS đạt hơn 241 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 64 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 30% và 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh, các hãng hàng không do NCTS phục vụ đều có tăng trưởng, do đó sản lượng phục vụ của công ty tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Theo tìm hiểu, Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài được thành lập vào năm 2005 với mục tiêu cung cấp các dịch vụ xử lý hàng hóa tại sân bay quốc tế Nội Bài. Sau đó, công ty đã nhanh chóng mở rộng hoạt động, cung cấp các dịch vụ từ xử lý hàng hóa, kho bãi, đến các dịch vụ liên quan khác như khai báo hải quan, kiểm tra an ninh hàng hóa, và vận chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế.

Đây là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức khủng hàng năm, đỉnh điểm tỷ lệ tới 110% bằng tiền năm 2015, và giảm xuống 100% năm 2016, duy trì mức 90% cho hai năm 2017-2018. Những năm gần đây, tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 83%, năm 2022 là 85% và năm 2023 là 80%.

Về cơ cấu sở hữu, công ty mẹ của NCT là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã: HVN) sở hữu 55,13% vốn; tiếp đó là quỹ ngoại America LLC (10,7%) và CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (6,98%).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NCT tăng mạnh gần 3% phiên 3/6 và dừng tại mốc 106.800 đồng/cp.