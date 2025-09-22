Một doanh nghiệp muốn chia cổ tức khủng 330%, Vingroup có thể “bỏ túi” 4.600 tỷ đồng

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC – mã VEF) vừa công bố tờ trình về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2.

Theo đó, HĐQT VEFAC đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 330% (01 cổ phiếu nhận 33.000 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 6 tháng kể từ khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Theo phương án trình cổ đông, VEFAC dự kiến chi gần 5.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, Vingroup (mãVIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể “bỏ túi” gần 4.600 tỷ đồng nhờ nắm quyền chi phối 83,32% vốn.

Trước đó, VEFAC đã hoàn tất chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức quý 1/2025 với tổng tỷ lệ 435% (tương ứng 43.500 đồng/cp) cho cổ đông.

Với thông tin cổ tức khủng, cổ phiếu VEF trên sàn chứng khoán đã tăng bốc đầu bất chấp thị trường chung giảm mạnh. Thị giá VEF tăng hơn 7% lên mức 176.800 đồng/cp, tương ứng giá trị vốn hóa đạt hơn 29.300 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, VEFAC ghi nhận doanh thu đạt 44.565 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ chỉ 516 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 15.250 tỷ đồng, tăng trưởng 8.383% so với cùng kỳ 2024.

Kết quả kinh doanh đột biến nhờ hoạt động chuyển nhượng một phần và bán sản phẩm tại dự án Vinhomes Cổ Loa cùng doanh thu tài chính tăng mạnh.