Một doanh nghiệp nhà nước báo lãi 6 tháng 2025 tăng gấp rưỡi sau soát xét

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét, CTCP Cấp thoát nước Long An (mã CK: LAW), doanh thu không thay đổi quá nhiều so với báo cáo tài chính tự lập nhưng lợi nhuận sau thuế nửa đầu 2025 của công ty đạt hơn 22 tỷ đồng, gấp 1,6 lần BCTC tự lập (14 tỷ đồng).

Nguyên nhân chủ yếu khiến cho lợi nhuận sau thuế của LAW tăng cao sau soát xét là do giá vốn giảm 9%, khiến lãi gộp tăng 29% đạt gần 56 tỷ đồng.

Công ty cho biết, trong quá trình soát xét, công ty đã thực hiện điều chỉnh giảm khoản chi phí trích trước cho sửa chữa lớn tài sản cố định và chi phí sửa chữa thường xuyên, do các công trình sửa chữa hiện đang trong giai đoạn triển khai nhưng chưa phát sinh chi phí thực tế. Việc điều chỉnh này đã làm giảm chi phí ghi nhận trong kỳ, từ đó làm tăng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp so với số liệu trước soát xét.

Báo cáo bán niên năm 2025 đã soát xét

Báo cáo tự lập quý 2/2025

Sau 6 tháng đầu năm, LAW ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 182 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và lãi sau thuế hơn 22 tỷ, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Đây là mức lãi bán niên kỷ lục của LAW.

Năm 2025, LAW đặt mục tiêu tổng doanh thu 335 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 26 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, công ty đã thực hiện được hơn 95% mục tiêu lợi nhuận của năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LAW hầu như không có giao dịch và đang có giá 26.200 đồng/cp. Công ty có 2 cổ đông lớn là UBND tỉnh Long An nắm 60% vốn và Biwase (BWE) nắm hơn 38% vốn.

Ngày 11/8, theo quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh, quyết định chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại LAW của UBND tỉnh Long An sang UBND tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh từ ngày 01/07/2025.﻿