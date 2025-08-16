Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một công ty trên sàn bất ngờ chuyển từ lãi sang lỗ, lợi nhuận giảm 193% sau soát xét, “bốc hơi” hàng tỷ đồng với danh mục đầu tư chứng khoán

16-08-2025 - 09:55 AM | Doanh nghiệp

Sau kiểm toán lợi nhuận luỹ kế 6 tháng đang từ lãi chuyển sang lỗ hơn 3,1 tỷ đồng, chênh lệch hơn 5,9 tỷ đồng.

Theo BCTC quý 2 trước kiểm toán của Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HOSE: DHM), doanh thu quý 2 ghi nhận hơn 553 tỷ đồng, giảm 49,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu 6 tháng ghi nhận gần 984 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ, mất mốc ngàn tỷ đồng bán niên duy trì 2 năm liên tiếp trước đó. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm là 2,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau kiểm toán lợi nhuận luỹ kế 6 tháng đang từ lãi chuyển sang lỗ hơn 3,1 tỷ đồng, chênh lệch hơn 5,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 giảm 192,9% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Một công ty trên sàn bất ngờ chuyển từ lãi sang lỗ, lợi nhuận giảm 193% sau soát xét, “bốc hơi” hàng tỷ đồng với danh mục đầu tư chứng khoán- Ảnh 1.

Công ty cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, do ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan của các nền kinh tế lớn, đặc biệt là chính sách thuế quan của Mỹ; ngành thép ghi nhận giá cả biến động mạnh, sản xuất và tiêu thụ cũng suy giảm mạnh. Ngoài ra, chi phí vận hành và tiêu thụ cũng tăng cao.

Bên cạnh đó, do kiểm toán đánh giá lại khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và chi phí lãi vay nên chi phí tài chính trên BCTC soát xét bán niên tăng hơn 5 tỷ so với chi phí tài chính lũy kế đến Quý 2/2025 Công ty tự lập. Từ đó dẫn đến LNST sau kiểm toán của Công ty bị lỗ so với trước kiểm toán.

Một công ty trên sàn bất ngờ chuyển từ lãi sang lỗ, lợi nhuận giảm 193% sau soát xét, “bốc hơi” hàng tỷ đồng với danh mục đầu tư chứng khoán- Ảnh 2.

Trong danh mục đầu tư chứng khoán, cổ phiếu TIS của CTCP Gang thép Thái Nguyên chiếm tỷ trọng lớn nhất với 70% giá gốc (53,4 tỷ đồng) nhưng đang ghi nhận mức lỗ tạm thời gần 6%.

Cổ phiếu BCA của CTCP B.C.H được Công ty gia tăng quy mô gấp 9 lần so với đầu năm, đạt 21,6 tỷ đồng, song cũng đang tạm lỗ khoảng 11%.

Ngoài ra, Công ty còn mua mới một số mã như STH, NTP với giá trị nhỏ, tuy nhiên đều trong trạng thái thua lỗ. Ở chiều ngược lại, khoản tiền gửi ngân hàng hơn 131 tỷ đồng lại mang về trên 4 tỷ đồng tiền lãi, tăng 89% so với cùng kỳ.﻿

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Công ty giảm 14%, xuống còn 537 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vay ngắn hạn ngân hàng với giá trị 449 tỷ đồng. Hai chủ nợ lớn nhất vẫn là BIDV – Chi nhánh Nam Thái Nguyên (239 tỷ đồng) và MB (138 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DHM trải qua 4 phiên giảm liên tiếp, chốt phiên ngày 15/8 ở mức 6.660 đồng/cổ phiếu. So với 3 tháng trước, giá đã giảm 16% và giảm gần 20% trong vòng 1 năm, với thanh khoản bình quân khoảng 26.000 cổ phiếu/phiên.﻿

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

