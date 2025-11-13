Một doanh nghiệp sắp chia gần 5.500 tỷ cho Bộ Công Thương

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB vừa thông báo về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 20%, tương ứng 1 cổ phần sẽ nhận được 2.000 đồng cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/1/2026. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 12/2/2026.

Sabeco dự kiến sẽ chi hơn 2.500 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, SAB dự kiến sẽ chi hơn 2.500 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Trong đó, phần lớn cổ tức sẽ về tay hai cổ đông tổ chức là Công ty TNHH Vietnam Beverage - sở hữu 53,59% vốn và Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 36% vốn điều lệ.

Năm nay, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đặt kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 50%. Như vậy, SAB sẽ còn ít nhất một đợt chia cổ tức nữa để hoàn tất kế hoạch đã đề ra.

VEAM (mã chứng khoán: VEA) có thông báo về đợt chia cổ tức bằng tiền cho năm 2024, với mức chi trả cho mỗi cổ phần gần 4.660 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/11 và thanh toán vào 19/12.

Hiện Bộ Công Thương là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ gần 1,18 tỷ cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 88,5% vốn điều lệ tại VEAM. Bộ này sẽ nhận về gần 5.500 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức nói trên. Từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ chia cổ tức hàng năm của VEA thấp nhất là hơn 3.880 đồng/cổ phiếu và cao nhất hơn 5.450 đồng/cổ phiếu.

VEAM chia cổ tức bằng tiền cho năm 2024, với mức chi trả cho mỗi cổ phần gần 4.658 đồng.

Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ (mã chứng khoán: PMW) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/11. Với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PMW dự chi khoảng 50 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng trên.

Hiện, 2 cổ đông lớn nhất của PMW là Công ty CP Cấp nước Châu Đức - đang nắm hơn 20,2 triệu cổ phần, tương đương 40,48% vốn điều lệ sẽ nhận về hơn 20 tỷ đồng và Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (mã chứng khoán: BWS) - đang nắm hơn 8,3 triệu cổ phần, tương đương 17,76% vốn sẽ nhận được gần 8,9 tỷ đồng.

Công ty CP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán: TBC) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Với 63,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TBC dự chi 63,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này.

Hơn 90% cổ phần của TBC hiện nằm trong tay các cổ đông lớn. REE gián tiếp nắm hơn 60,4% thông qua công ty con là Công ty TNHH Năng lượng REE sẽ nhận được khoảng 38,4 tỷ đồng, EVNGENCO3 (mã chứng khoán: PGV) nắm 30% vốn tại TBC sẽ thu về hơn 19 tỷ đồng.