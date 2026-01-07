Một doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ "khủng" 92,5% ngay đầu tháng 2

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn (Mã: SGS) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024 bằng tiền mặt, với tổng tỷ lệ 92,5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 01 cổ phiếu sẽ nhận về 9.250 đồng.

Trong đó, cổ tức năm 2023 được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (mỗi 01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng) và cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 67,5% (mỗi 01 cổ phiếu nhận 6.750 đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức là 15/01/2026. Công ty dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 03/02/2026. Với hơn 14,4 triệu cp đang lưu hành, ước tính SGS cần chi hơn 133 tỷ đồng để thanh toán.

Về SGS, giai đoạn 2017-2020 công ty này duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn với tỷ lệ dao động từ 15-28%. Tuy nhiên sau đó SGS đã không còn trả cổ tức cho cổ đông.

Tới ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra vào tháng 10, cổ đông SGS đều không thông qua toàn bộ tờ trình, trong đó bao gồm cả phương án chia cổ tức 92,5%.

Tuy nhiên, tới ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 05/01 vừa qua, toàn bộ 11 tờ trình đều được thông qua. Liên quan tới phương án trả cổ tức, cổ đông thống không chia cổ tức cho hai năm 2021 và 2022, đồng thời đồng thuận phương án chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 25% và 2024 là 67,5%.

Với năm 2025, công ty lên kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ dự kiến 11%.

Cùng với đó, cổ đông đã thông qua hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 liên quan đến phương án vốn cho dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi tại địa chỉ 27B quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức. Nguyên nhân là do dự án hiện vẫn đang chờ quy hoạch đối với khu đất triển khai, nên chưa phát sinh nhu cầu sử dụng nguồn vốn là lợi nhuận sau thuế của các năm 2021 và 2022.

Sau 9 tháng đầu năm, SGS ghi nhận doanh thu đạt hơn 100 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 95% kế hoạch doanh thu năm (gần 105 tỷ đồng) và 74% mục tiêu lợi nhuận sau thuế (19 tỷ đồng).