Tasco Investment không mua hết lượng cổ phiếu DNP đã đăng ký

Công ty TNHH Tasco Investment vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Công ty Cổ phần DNP Holding (MCK: DNP).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 28/11/2025 đến ngày 26/12/2025, Tasco Investment đã mua vào thành công hơn 41,5 triệu cổ phiếu DNP trong tổng số gần 52,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký, tương ứng hơn 79%. Lý do không hoàn tất giao dịch là do khối lượng cổ phiếu chào bán không đạt kỳ vọng đầu tư.

Sau giao dịch, Tasco Investment đã tăng sở hữu cổ phiếu DNP từ hơn 39,1 triệu cổ phiếu lên gần 80,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 27,8% lên 57,2% vốn tại DNP Holding.

Ảnh minh họa

Trước đó, trong khoảng thời gian giao dịch từ ngày 21/10/2025 đến ngày 20/11/2025, Tasco Investment cũng chỉ mua vào thành công hơn 39,1 triệu cổ phiếu DNP trong tổng số hơn 91,6 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Trước khi thực hiện giao dịch, Tasco Investment không sở hữu cổ phiếu DNP nào. Sau giao dịch, công ty này sở hữu 27,8% vốn điều lệ DNP Holding và trở thành cổ đông lớn.

Về mối quan hệ giữa 2 doanh nghiệp này, nhiều lãnh đạo tại Công ty Cổ phần Tasco (MCK: HUT) - công ty mẹ của Tasco Investment, đang đảm nhiệm vị trí quan trọng tại DNP Holding.

Trong đó, ông Ngô Đức Vũ - Phó Chủ tịch HĐQT của Tasco đồng thời là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT DNP Holding. Bà Phan Thùy Giang - Phó Tổng Giám đốc của Tasco đang giữ chức vụ tương tự tại DNP Holding; bà Trần Thị Linh - Thành viên Ban kiểm soát của Tasco đang đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán DNP Holding; bà Hoàng Thị Soa - Thành viên Ban kiểm soát khác của Tasco đang đồng thời là Người Phụ trách Quản trị DNP Holding.

Hồi đầu tháng 10/2025, Hội đồng quản trị của Tasco đã thông qua nghị quyết về việc để công ty con là Công ty TNHH Tasco Investment mua cổ phần để trở thành công ty mẹ của DNP Holding.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, DNP Holding ghi nhận doanh thu thuần 7.002 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh chi phí đi ngang nhưng khoản chi phí thuế tăng cao hơn cùng kỳ nên lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 125 tỷ đồng, chỉ tăng hơn 1 tỷ đồng.



