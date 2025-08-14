Một loại hình bất động sản suốt 4 năm chưa “dứt nỗi buồn” về thanh khoản

Trong báo cáo tháng 7/2025, DKRA Consulting chỉ ra, mặc dù sức cầu bất động sản nghỉ dưỡng có sự cải thiện, nhưng không đáng kể. Từ năm 2021 đến nay, phân khúc này vẫn chưa thể phục hồi.

Ở dòng biệt thự nghỉ dưỡng, nguồn cung sơ cấp giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ và tiếp tục duy trì ở mức thấp. Trong khi đó, nguồn cung mới ghi nhận mức tăng 85% so với cùng kỳ, tuy nhiên số lượng sản phẩm đưa ra thị trường vẫn còn khá khiêm tốn so với giai đoạn trước năm 2022.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp, mặc dù sức cầu có sự cải thiện, nhưng không đáng kể. Thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức về thanh khoản lẫn khả năng tăng giá khi niềm tin của nhà đầu tư cũng như động thái phục hồi của phân khúc này vẫn còn thấp.

Giao dịch chủ yếu tập trung vào các sản phẩm có giá bán dưới 10 tỉ đồng/căn. Miền Trung và miền Nam chiếm ưu thế về nguồn cung khi đóng góp 74% vào tổng nguồn cung cả nước. Trong khi đó, miền Bắc dẫn đầu về lượng tiêu thụ, chiếm đến 84% tổng số giao dịch thành công.

Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến động và tiếp tục xu hướng đi ngang. Những chính sách cam kết thuê lại, mua lại, hỗ trợ lãi suất,… vẫn tiếp tục được chủ đầu tư áp dụng rộng rãi nhưng không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Trong khi đó, nhà phố, shophouse nghỉ dưỡng hơn 99% nguồn cung đến từ lượng hàng tồn kho của những dự án cũ đã mở bán từ những năm trước. Sức cầu thị trường tăng nhưng không đáng kể, lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp so với giai đoạn trước 2022.

Hơn 3.400 căn nhà phố, shophouse nghỉ dưỡng ra thị trường nhưng chỉ tiêu thụ được 6 căn. Nguồn: DKRA Consulting

Miền Trung tiếp tục là khu vực dẫn đầu khi chiếm 67% tổng nguồn cung sơ cấp cả nước. Trong khi đó, miền Bắc lại dẫn đầu về tiêu thụ khi chiếm 100% tổng lượng giao dịch. Giá bán sơ cấp không có nhiều biến động và vẫn duy trì ở mức cao trước áp lực chi phí đầu vào.

Theo DKRA Consulting, mặc dù ngành du lịch ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên thị trường vẫn đối mặt với áp lực lớn về thanh khoản và chưa có dấu hiệu phục hồi trong ngắn hạn.

Ở loại hình condotel, nguồn cung tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm với mức giảm khoảng 14% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, phần lớn nguồn cung đến từ lượng hàng tồn kho của những dự án cũ, chiếm 99% tổng nguồn cung cả nước.

Suốt từ năm 2021 đến nay, sức cầu thị trường duy trì ở mức thấp, lượng tiêu thụ chỉ tương đương 7% so với cùng kỳ, giao dịch phần lớn tập trung ở những dự án có pháp lý hoàn thiện với mức giá bán dưới 3.5 tỉ đồng/căn.

Khu vực miền Trung tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm khoảng 64% tổng nguồn cung sơ cấp cả nước. Ngược lại, miền Nam lại là điểm sáng về tiêu thụ khi đóng góp hơn 55% vào tổng lượng giao dịch trên thị trường. Những thách thức về vấn đề pháp lý, hiệu quả khai thác, niềm tin của nhà đầu tư,... vẫn là rào cản khiến thị trường chưa thể hồi phục trong ngắn hạn.