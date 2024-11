Một loại quả siêu bổ dưỡng, có thể làm chậm quá trình lão hóa: Muốn chọn quả ngon hãy nhìn vào đây

Táo là loại trái cây được nhiều người yêu thích vì không chỉ ngon miệng mà còn giàu chất dinh dưỡng. Táo cung cấp một lượng lớn chất xơ và vi chất dinh dưỡng như vitamin C, B1, B2, P, E, cùng các khoáng chất quan trọng như mangan, kali và sắt. Chất pectin trong táo giúp cải thiện da và làm chậm quá trình lão hóa, trong khi chất xơ hỗ trợ duy trì cảm giác no lâu và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Lợi ích sức khỏe của quả táo không dừng lại ở đó. Táo còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạn tính. Các hợp chất chống ung thư trong táo như quercetin, acid caffeic và epicatechin góp phần giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi và đại trực tràng. Đồng thời, việc tiêu thụ táo cũng liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và giúp bảo vệ chống lại bệnh hen suyễn.

Táo không chỉ là một loại trái cây ngon miệng mà còn là biểu tượng của sự bình an và sức khỏe, mang ý nghĩa cầu chúc bình an và trường thọ. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều loại táo khác nhau. Vậy làm thế nào để chọn được những quả táo vừa ngọt vừa giòn? Dưới đây là một số mẹo để bạn tham khảo.

1. Quan sát màu sắc

Hình minh họa. Ảnh: Sohu

Trong quá trình sinh trưởng, màu sắc của táo sẽ dần thay đổi. Khi chưa chín, táo có màu xanh lục, sau đó chuyển dần sang màu đỏ. Nhiều người lầm tưởng rằng táo càng đỏ thì càng chín, nhưng thực tế, nếu toàn bộ quả táo đỏ hoàn toàn và màu đỏ rất tươi thì cần phải cẩn thận. Bởi vì thông thường, táo mọc trên cây không thể nào nhận được ánh sáng mặt trời đều ở mọi mặt, nên mặt không được chiếu sáng sẽ không đỏ như vậy. Những quả táo đỏ hoàn toàn như vậy rất có thể đã bị nhuộm màu. Ăn loại táo này không những không ngon mà còn có thể gây hại cho sức khỏe.

Táo chín thật sự có màu đỏ pha vàng, màu đỏ không đều, xen lẫn những vệt đỏ. Những quả táo này được phơi nắng tương đối đầy đủ, có vị ngon hơn, hàm lượng nước cũng nhiều hơn và ngọt hơn.

2. Quan sát cuống táo

Màu sắc của cuống táo có thể phản ánh độ tươi của táo. Táo có cuống màu xanh nhạt thường là táo mới hái, tương đối tươi, hàm lượng nước cao và độ ngọt cũng cao hơn. Theo thời gian, màu sắc của cuống táo sẽ dần chuyển từ xanh nhạt sang xanh đậm hoặc nâu đậm. Những quả táo để lâu, màu sắc của cuống sẽ càng đậm, loại táo này bị mất nước nhiều, vỏ ngày càng dày và hương vị cũng kém đi.

3. Quan sát rốn táo

Táo có rốn sâu và màu sắc tươi đỏ thường được gọi là “táo cái”, có vị giòn ngọt. Còn táo có rốn nhỏ và nông là “táo đực”, hương vị kém hơn. Chúng ta có thể cầm quả táo lên và quan sát kỹ độ lõm của rốn táo. Nếu rốn lõm sâu, chứng tỏ quả táo đó sẽ ngọt hơn và hàm lượng nước cũng cao hơn.

Hình minh họa. Ảnh: Sohu

4. Trọng lượng

Với những quả táo có kích thước tương đương, quả nào nặng hơn thường có hàm lượng nước dồi dào và độ ngọt tốt, tương đối tươi ngon. Táo nhẹ là táo đã hái lâu, bị mất nước, hương vị kém hấp dẫn. Điều này là do táo có nhiều nước sẽ nặng hơn. Khi chọn táo, chúng ta có thể đặt vài quả táo có kích thước tương đương lên tay và so sánh, chọn quả nào nặng hơn.

5. Cảm nhận khi sờ

Táo có vỏ sần sùi ăn sẽ ngọt, táo có vỏ nhẵn mịn thì hương vị không ngon bằng. Điều này là do táo có vỏ sần sùi thường được chiếu sáng nhiều hơn, do đó tích lũy được nhiều đường hơn. Trong khi đó, táo có vỏ nhẵn mịn là do trong quá trình sinh trưởng không được chiếu sáng đầy đủ nên hương vị kém thơm ngon. Khi chọn táo, chúng ta có thể dùng tay sờ lên vỏ táo để cảm nhận độ sần sùi, từ đó chọn được những quả táo có hương vị ngon hơn.

Lưu ý

Khi ăn táo, bạn cần chú ý đến một số điểm sau để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

Hạn chế ăn quá nhiều: Ăn nhiều táo có thể gây đầy hơi, táo bón hoặc tiêu chảy do hàm lượng chất xơ cao.

Ưu tiên táo hữu cơ: Để tránh nguy cơ tiếp xúc với thuốc trừ sâu, nên ưu tiên chọn táo hữu cơ hoặc rửa sạch táo trước khi ăn.

Đối với người mắc bệnh đái tháo đường: Ăn táo có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, do đó nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lượng táo phù hợp với chế độ ăn uống.

Người có vấn đề về dạ dày: Các vấn đề như viêm, loét dạ dày có thể bị kích thích bởi chất xơ từ táo. Cần thận trọng và có thể cần hạn chế lượng táo tiêu thụ.

(Theo Sohu)