Một lòng muốn cưới cô gái 1m25, chàng trai bị mẹ vợ tương lai lắp camera theo dõi gần 1 năm và cái kết

Mẹ vợ âm thầm lắp camera quan sát con rể tương lai

Ngày biết con gái có bạn trai, bà Nguyễn Thu Thảo (SN 1977, ở tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh) rất lo lắng, bởi con gái của bà - Diễm Mi (SN 2000) có ngoại hình nhỏ nhắn, chỉ cao 1m25.

Lê Nguyễn Huệ (SN 1999, cùng quê với bà Thảo) quen Mi qua mạng xã hội. Sau vài tháng trò chuyện, Huệ xin phép tới nhà gặp Mi. Khi Mi nói chuyện với mẹ, bà Thảo thẳng thắn bảo con gái dẫn bạn về nhà gặp, còn nếu gặp riêng ở ngoài thì bà không đồng ý.

“Tôi lo lắng, vì con gái ngoại hình nhỏ nhắn, không biết bạn trai của con ra sao nên muốn con dẫn bạn về nhà để tôi xem xét”, bà Thảo kể.

Cặp đôi Mi và Huệ

Rồi Mi đưa bạn trai về nhà. Nhìn Huệ, bà Thảo cũng có thiện cảm song những nỗi lo trong lòng vẫn chưa nguôi. Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu người mẹ, không biết tình cảm Huệ dành cho Mi có chân thật không? Huệ có xác định nghiêm túc với Mi không hay chỉ quen qua đường? Sao tướng tá Huệ cũng được, không tìm người phù hợp mà lại quen Mi, ra đường có ái ngại việc bị gièm pha không?

Trước những câu hỏi của mẹ vợ, Huệ trả lời khi quen qua mạng, anh chàng nhìn ảnh và đã biết Mi có ngoại hình nhỏ nhắn. Huệ cũng không biết lý giải thế nào về tình cảm của mình, chỉ biết khi nhìn thấy Mi thì anh rất thương, muốn làm quen, muốn gắn bó.

Bà Thảo khuyên Huệ nên về trò chuyện thẳng thắn với gia đình xem bố mẹ, họ hàng có đồng ý hay không? Người mẹ bộc bạch, tất cả những điều bà làm là vì thương con, sợ con không đủ bản lĩnh trước những sóng gió của cuộc đời. Bà cũng bày tỏ rõ quan điểm nếu Huệ và Mi có tiến tới hôn nhân thì bà cũng muốn con rể sẽ ở rể bên nhà mình. “Tôi không tự tin để con gái đi làm dâu”, bà Thảo rưng rưng.

Bà Thảo đã thử thách con rể tương lai một thời gian dài trước khi tác thành cho 2 đứa nên duyên vợ chồng.

Huệ và Mi trong đám hỏi.

Khi Huệ chia sẻ với bố mẹ về người bạn gái của mình, ban đầu, phụ huynh chỉ im lặng. Nhưng sau đó, bố mẹ Huệ cũng tác thành cho các con vì với ông bà: “Con thương thì bố mẹ thương. Hạnh phúc của con, con chọn thì bố mẹ chiều”.

Lần đầu gặp Mi, bố mẹ Huệ đã lập tức có tình cảm với nàng dâu tương lai. Gia đình Huệ ai cũng khen Mi dễ mến.

Mặc dù khởi đầu khá tốt nhưng bà Thảo vẫn chưa yên tâm và tiếp tục thử thách chàng rể tương lai. Trong lúc Huệ và Mi tìm hiểu nhau, bà Thảo cũng âm thầm quan sát. Thời điểm này, Mi đang làm việc tại tiệm bánh kem và dịch vụ cưới của gia đình, Huệ thì thường hay ghé chơi nên bà Thảo đã lắp camera để xem cách Huệ đối xử với Mi có thật lòng không? Huệ không hề biết sự xuất hiện của chiếc camera này.

Qua camera, bà Thảo cảm nhận được Huệ chăm sóc Mi rất chu đáo. Lòng tin của bà dành cho chàng rể tương lai ngày một lớn dần. Sau gần 1 năm thì bà Thảo thấy ổn nên đồng ý cho Huệ và Mi tiến tới hôn nhân. Cặp đôi vừa tổ chức lễ cưới vào tháng 7 vừa qua. Huệ và Mi hiện cùng làm việc tại tiệm bánh.

Mẹ vợ quý mến con rể, hợp tính cách

Về làm rể gia đình bà Thảo, Huệ cảm nhận được mẹ vợ là người rất quan tâm đến con cái. Từ lúc tìm hiểu Mi cho đến khi làm lễ dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới, đều một tay bà Thảo đứng ra lo chu toàn. Giữa mẹ vợ và chàng rể không có sự xa cách, tính cách cũng rất hợp nhau. Bà Thảo coi Huệ như con cái trong nhà nên việc sống chung không có vấn đề gì.

Đám cưới của cặp đôi Huệ và Mi diễn ra tháng 7 vừa qua.

Mẹ vợ và con rể rất thân thiết, không có khoảng cách.

Về phía gia đình Huệ, cũng rất thoải mái khi để con ở rể, miễn sao các con vui và hạnh phúc. Trong mắt mẹ chồng, nàng dâu tuy ngoại hình nhỏ ngắn nhưng khá nhanh nhẹn, khéo léo, hai mẹ con rất thân thiết.

Con gái đã yên bề gia thất, bà Thảo thừa nhận bản thân có đỡ áp lực một chút nhưng vẫn chưa hết lo. Đặc biệt, bà lo nhất là việc không biết sau này, nếu Mi mang thai, làm mẹ thì sẽ như thế nào?

Mong muốn lớn nhất của bà Thảo là các con được hạnh phúc và con rể sẽ yêu thương con gái của mình tới già. Nghe tâm sự của bà Thảo, chàng rể nhắn nhủ mẹ hãy yên tâm. “Con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho vợ hết cuộc đời”, Huệ nói. Đôi bạn trẻ cũng chia sẻ dự định 2 năm nữa sẽ có em bé. Trước mắt, họ cùng cố gắng làm việc, tích lũy kinh tế, chuẩn bị tốt nhất để lo cho con cuộc sống tốt đẹp.