Một mã Bluechips bất ngờ bị khối ngoại bán ròng trên 800 tỷ trong tuần 8-12/9

Sau tuần đầu tháng 9 tạo đỉnh ngắn hạn, thị trường chứng khoán trong tuần 8-12/9 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.600 điểm. Thị trường có 2 phiên phục hồi tốt ở vùng giá này, với lực cầu giá thấp gia tăng, luân chuyển khá tốt. Kết tuần VN-Index tăng nhẹ +0,02% lên mức 1.667,26 điểm, giữ được hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Trong khi VN30 kết tuần tăng tốt +1,08% lên mức 1.865,45 điểm, hướng đến vùng giá đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục áp lực bán ròng mạnh hàng nghìn tỷ đồng. Lũy kế cả 3 phiên, khối ngoại bán ròng hơn 5.337 tỷ đồng .

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5.023 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 196 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 117 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, HPG là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị -848,5 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Đứng thứ hai là MWG với mức bán ròng -638,9 tỷ đồng, tiếp đến là MBB (-409,7 tỷ đồng) và SSI (-388,9 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn như NVL (-274 tỷ đồng), VIX (-266,5 tỷ đồng), VCB (-261,6 tỷ đồng), VND (-214,8 tỷ đồng) hay DIG (-210,5 tỷ đồng). Các mã VCI, KBC và NKG cũng ghi nhận mức bán ròng từ -151 đến -192 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu chiều mua ròng là VNM với giá trị 254 tỷ đồng. Theo sau là VPB (213,8 tỷ đồng), GEX (202 tỷ đồng) và HDG (132,7 tỷ đồng). Các mã CTG (76,3 tỷ đồng), DBC (65,4 tỷ đồng) và VHC (61,4 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu HVN, MBS, DPG, TCB và BAF đều ghi nhận giá trị mua ròng trong khoảng từ 34 đến gần 58 tỷ đồng.