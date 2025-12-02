Một mã Bluechips bất ngờ bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh trong phiên 2/12

Sau phiên tăng điểm với thanh khoản giảm mạn, thị trường chứng khoántrong giao dịch 2/12 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về 1.690 điểm. Thị trường sau đó phân hóa tốt hơn, lực cầu giá lên cải thiện trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index tăng 15,39 điểm (+0,90%) lên mức 1.717,06 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN trở lại mua ròng tổng cộng 652 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 64 tỷ đồng.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -58 tỷ đồng, tiếp theo là E1VFVN30 (-31 tỷ), STB (-29 tỷ), HDB (-17 tỷ) và ACB (-15 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VNM (-14 tỷ), MSN (-5 tỷ), DGC (-5 tỷ), MWG (-5 tỷ) và FRT (-4 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu SSI được mua ròng mạnh nhất với giá trị 31 tỷ đồng. Theo sau là TCB (20 tỷ), MBB (17 tỷ), VIC (16 tỷ), VHM (5 tỷ), HSG (5 tỷ), VPB (4 tỷ), VRE (4 tỷ), CTD (2 tỷ) và CMG (2 tỷ đồng).