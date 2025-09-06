Một mã ngân hàng bị khối ngoại bán ròng đột biến trong tuần đầu tháng 9

Sau tháng 8 thăng hoa, thị trường chứng khoán mở đầu tuần 3-5/9 tăng điểm mạnh với thanh khoản kỷ lục. Chỉ số VN-Index vượt lên giá cao nhất tháng 8 và mốc tâm lý 1.700 điểm, tuy nhiên thanh khoản giảm khá mạnh, cơ hội sinh lợi thu hẹp. Điều này dẫn đến áp lực bán khá mạnh trong cuối phiên tiếp theo. Kết tuần, VN-Index giảm -0,91% về mức 1.666,97 điểm.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục áp lực bán ròng mạnh hàng nghìn tỷ đồng. Lũy kế cả 3 phiên, khối ngoại bán ròng hơn 5.211 tỷ đồng .

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.988 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 158 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 65 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Tính riêng trong tuần đầu tháng 9, tâm điểm bán ròng tiếp tục rơi vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dẫn đầu là VPB khi bị khối ngoại xả ròng tới 873,6 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là VHM với mức bán ròng 502,1 tỷ đồng và MWG (418,2 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn mạnh như MSN (391,8 tỷ), HPG (311,3 tỷ), CTG (297,1 tỷ), VIX (249 tỷ) hay MBB (232,7 tỷ). Các mã VIC, SHS, STB và DGC cũng ghi nhận mức bán ròng xấp xỉ 190–197 tỷ đồng.

Ngược lại, dù áp lực bán ròng bao trùm, thị trường vẫn ghi nhận lực cầu tích cực từ khối ngoại tại một số cổ phiếu. Dẫn đầu chiều mua ròng là DIG với giá trị 244,4 tỷ đồng, theo sau là NKG (187,3 tỷ đồng) và HSG (147,6 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng được giải ngân đáng kể như NVL (123,5 tỷ), PDR (102,6 tỷ), VNM (90,5 tỷ) cùng nhóm SHB, PVD, HDC, HHV, VPI và SAB.