Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục thu về gần 7 tỷ USD, hơn 80 quốc gia ồ ạt chốt đơn

Mặt hàng này là cà phê.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 9/2025, ước tính xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 84.000 tấn, với kim ngạch trị giá 477 triệu USD, lần lượt tăng 63,5% về lượng và tăng 66,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính lũy kế trong 9 tháng năm 2025, sản lượng xuất khẩu cà phê ước đạt 1,23 triệu tấn, với kim ngạch trị giá 6,98 tỷ USD, l ần lượt tăng 11,1% về lượng và tăng 61,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê của nước ta vẫn duy trì đà tăng trưởng ở hầu hết các chủng loại, ngoại trừ Excelsa. Trong đó, x uất khẩu cà phê Robusta v ẫn giữa vai trò chủ lực, khi đạt gần 950 nghìn tấn, với kim ngạch 4,91 tỷ USD, tức là tăng 5,8% về lượng và tăng mạnh 57,3% về giá trị. Việc này là nhờ giá xuất khẩu tăng.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 9/2025, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 5.679 USD/tấn, tăng 3,8% so với tháng 8/2025 và tăng 1,7% so với tháng 9/2024. Tính đến hết tháng 9 năm nay, giá bình quân xuất khẩu cà phê của nước ta ước đạt 5.658 USD/tấn, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Ảnh minh họa

Tính đến sáng nay (2/10, theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên 2 sàn giao dịch quốc tế tiếp tục duy trì trạng thái tăng. Theo đó, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2025 trên sàn London tăng 4,83%, tương đương với tăng 203 USD/tấn so với phiên trước, giá bán lên 4.403 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2025 đã lên mức 383,90 US cent/lb, sau khi tăng 2,41%, tương đương tăng 9.05 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, giá cà phê trong nước ngày hôm nay (2/10) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ngang bằng giá so với cuối phiên trước. Cụ thể, giá cà phê hiện đang dao động từ 114.700 – 116.000 đồng/kg, với giá bán trung bình 115.900 đồng/kg.

Trước đó, giá cà phê thế giới trong những ngày cuối tháng 9/2025 giảm mạnh, vì nhiều yếu tố như thị trường tài chính có nhiều biến động sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất, cũng như phát tín hiệu sẽ tiếp tục nới lỏng thêm ít nhất 2 lần trong năm nay. Theo các chuyên gia, quyết định này của Fed khiến dòng vốn đầu tư dịch chuyển cũng như thúc đẩy hoạt động bán ra trên những sàn hàng hóa, trong đó có cà phê.

Trong ngắn hạn, theo các chuyên gia dự báo, giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục chịu sức ép giảm vì nguồn cung lớn từ vụ thu hoạch mới. Tuy nhiên, nhu cầu gia tăng vào mùa lễ hội cuối năm cũng sẽ tạo động lực giúp giá sớm phục hồi trở lại.

Ngành cà phê của Việt Nam có nhiều triển vọng nhưng cũng không ít thách thức

Việt Nam đang là một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Ảnh minh họa

Theo nhận định của Hiệp hội Cà phê Ca Cao Việt Nam, Mỹ vừa áp thuế đối ứng 50% với hàng hóa Brazil. Việc này khiến cà phê Brazil nhập vào Mỹ trở nên đắt đỏ. Động thái này được coi là cơ hội lớn cho ngành cà phê Việt Nam giành thêm thị phần, bởi Mỹ vốn là một trong những thị trường lớn nhất.

Hơn nữa, tại châu Âu, quy định chống phá rừng (EUDR) lùi thời hạn áp dụng đến cuối năm 2026. Hiện nay, Việt Nam là một trong số ít quốc gia xuất khẩu cà phê đã chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn mới. Việc này càng củng cố vị thế trên thị trường này.

Dù có nhiều triển vọng mở rộng, nhưng để duy trì lợi thế cạnh tranh một cách bền vững, ngành cà phê Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn về năng lực chế biến, chuẩn hóa chất lượng và xây dựng thương hiệu quốc gia.

Chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức trước biến đổi khí hậu, đầu cơ tài chính cùng chi phí sản xuất leo thang. Các chuyên gia nhận định, triển vọng nguồn cung cà phê đang được cải thiện rõ rệt, nhất là tại Việt Nam và Brazil. Trên thực tế, với điều kiện thời tiết thuận lợi và mức đầu tư gia tăng từ phía nông sân, trong niên vụ 2025 – 2026, sản lượng cà phê của nước ta được dự báo đạt 1,76 triệu tấn, tương đương với 29,4 triệu bao loại 60 kg, tương ứng tăng 6% so với năm 2024. Sản lượng này sẽ góp phần giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.