Một ngân hàng lớn vừa công bố quy định mới về mua, bán vàng miếng

01-10-2025 - 14:14 PM | Tài chính - ngân hàng

Quy định mới sẽ được áp dụng từ ngày 10/10/2025.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa cập nhật Điều khoản quy định giao dịch mua, bán vàng miếng tại ACB, hiệu lực từ ngày 10/10/2025.

Quy định áp dụng với việc mua, bán vàng miếng – là sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép sản xuất; vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kì.

Theo đó, loại vàng giao dịch là Vàng miếng (999.9) thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ACB quy định và cập nhật trong từng thời kì.

Đối với vàng miếng thương hiệu SJC: chỉ thực hiện giao dịch đối với vàng miếng SJC loại 1 lượng;

Đối với vàng miếng thương hiệu ACB: thực hiện giao dịch đối với tất cả các loại vàng.

Đồng tiền thanh toán bắt buộc là Việt Nam đồng. Phương thức thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán VND của khách hàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thời hạn thanh toán và giao vàng: Giao ngay trong ngày hoặc trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ thời điểm xác lập giao dịch, trừ trường hợp Hợp đồng/biên nhận có thỏa thuận khác.

Bảng giá vàng niêm yết tại website ACB, ứng dụng ACBOne mang tính chất tham khảo. Trong một số trường hợp, hệ thống mạng có khả năng ngưng trệ hoạt động do tắc nghẽn đường truyền internet, hoặc hệ thống quá tải hoặc những sự cố kỹ thuật tương tự có thể ảnh hưởng đến việc cập nhật Bảng giá vàng niêm yết tại website ACB, ứng dụng ACBOne. Giá áp dụng là giá tại quầy/giá hệ thống/giá thỏa thuận tại thời điểm thực hiện giao dịch.

Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm về rủi ro biến động giá vàng và thiệt hại phát sinh từ các quyết định mua, bán vàng của Khách hàng với ACB.

Khi giao dịch, khách hàng có quyền yêu cầu ACB xuất hóa đơn bán vàng trong trường hợp khách hàng là bên mua vàng miếng.

Khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân và xuất trình giấy tờ tùy thân/hồ sơ pháp lý theo quy định của ACB. Bên cạnh đó, xuất trình Giấy phép mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp trong trường hợp Khách hàng là tổ chức thuộc đối tượng phải có giấy phép theo quy định pháp luật.

Mọi tranh chấp phát sinh sẽ do khách hàng và ACB cùng nhau thương lượng trên tinh thần hợp tác hòa giải. Trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì tranh chấp sẽ do Tòa án nhân dân nơi ACB có trụ sở chính hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền do ACB lựa chọn giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

