Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng thu phí 5.000 đồng với mỗi giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 từ 500.000 đồng

Linh San | 26-05-2026 - 16:43 PM | Smart Money

Người dùng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 lưu ý, không phải ngân hàng nào cũng miễn phí toàn bộ dịch vụ này.

Ảnh minh họa

Chẳng hạn, từ tháng 12/2025 đến nay, ngân hàng liên doanh Indovina (IVB) đã ngừng áp dụng chính sách miễn phí chuyển tiền nhanh Napas 24/7 với khách hàng cá nhân.

﻿Theo biểu phí hiện hành, các giao dịch chuyển khoản nhanh Napas 24/7 từ 1 đồng đến 500.000 đồng tiếp tục được miễn phí. Tuy nhiên, với các giao dịch từ trên 500.000 đồng đến dưới 500 triệu đồng, khách hàng sẽ phải trả mức phí 5.000 đồng/giao dịch (chưa bao gồm VAT).

Nguồn: Website IVB

Dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7 cho phép khách hàng chuyển và nhận tiền liên ngân hàng mọi lúc, kể cả cuối tuần hay ngày lễ, với thời gian xử lý chỉ khoảng vài giây sau khi hoàn tất xác thực giao dịch. Người dùng có thể chuyển tiền tới tài khoản hoặc thẻ của các ngân hàng nằm trong hệ thống Napas mà không cần tới quầy giao dịch.

Phần lớn ngân hàng tại Việt Nam hiện vẫn duy trì chính sách miễn phí chuyển khoản nhanh Napas 24/7 nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và cạnh tranh người dùng trên nền tảng số.

Hệ thống Napas cho phép chuyển khoản tối đa ﻿499.999.999 đồng/giao dịch. Các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thông thường.

Do đó, khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng, người dùng cần chủ động tự chia nhỏ giao dịch, mỗi lần dưới 500 triệu đồng để sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7.

Linh San

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng lên tiếng về hình thức gửi tiết kiệm lãi suất 18-20%/năm, rút gốc bất cứ lúc nào

Ngân hàng lên tiếng về hình thức gửi tiết kiệm lãi suất 18-20%/năm, rút gốc bất cứ lúc nào Nổi bật

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý đề xuất mới quan trọng từ 1/7

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý đề xuất mới quan trọng từ 1/7 Nổi bật

Tài khoản đuôi 8888 ở MB bất ngờ nhận được 329 triệu chuyển nhầm

Tài khoản đuôi 8888 ở MB bất ngờ nhận được 329 triệu chuyển nhầm

16:32 , 26/05/2026
Giá bạc đối mặt với nỗi lo mang tên lãi suất

Giá bạc đối mặt với nỗi lo mang tên lãi suất

16:20 , 26/05/2026
Từ 29/5, "ông lớn" Big 4 ngân hàng thu thêm loại phí mới

Từ 29/5, "ông lớn" Big 4 ngân hàng thu thêm loại phí mới

14:01 , 26/05/2026
Thẻ tín dụng và câu chuyện kiểm soát chi tiêu

Thẻ tín dụng và câu chuyện kiểm soát chi tiêu

11:48 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên