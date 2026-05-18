Một nghịch lý đang diễn ra khi VN-Index trên đỉnh lịch sử

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) đánh giá dù VN-Index lập đỉnh cao mới nhưng đà tăng đã chậm lại, trong bối cảnh độ rộng thị trường khá co hẹp, thanh khoản ở mức nền thấp và khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng khá mạnh.

Hiện tại, thị trường ở giai đoạn vùng trống thông tin hỗ trợ, cơ hội vẫn khá tập trung và chọn lọc. Do đó, nhóm phân tích MBS giữ quan điểm rằng, bức tranh thị trường cho thấy sự thiếu đồng thuận rõ nét, rủi ro điều chỉnh kỹ thuật quanh vùng đỉnh sẽ tăng lên.

Thêm nữa, với việc lạm phát đang quay trở lại trên thế giới và lạm phát vẫn dai dẳng, thị trường có thể sớm bắt đầu định giá khả năng tăng lãi suất.

Bên cạnh đó, MBS cho biết độ rộng thị trường suy giảm, dòng tiền tham lam sẽ tiếp tục thu hẹp và động lượng suy yếu khi chưa đầy 1/3 số cổ phiếu nằm trên đường trung bình 200 ngày dù chỉ số VN-Index đang ở đỉnh cao mới.

Do vậy, CTCK này khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng khi theo đuổi các cổ phiếu đã tăng quá mức trong môi trường này. " Đây có thể là thời điểm tốt để tài trợ rủi ro bằng cách chốt lời một phần ở những cổ phiếu đã tạo ra lợi nhuận và có thêm dư địa để tham gia trong kịch bản thị trường rơi vào nhịp điều chỉnh ", báo cáo nêu rõ.

Dấu hiệu cảnh báo nhịp điều chỉnh ﻿

Về kỹ thuật, VN-Index lập đỉnh cao mới nhưng với sự lệch pha hiện có, việc tham chiếu chỉ số hầu như không có nhiều ý nghĩa. Trong kịch bản cổ phiếu trụ tiếp tục xoay vòng, VN-Index hoàn toàn có thể lên vùng đỉnh mới, tuy vậy điều quan trọng lúc này là dòng tiền dường như đã thận trọng hơn, không theo đuổi theo chiều tăng của giá.

Sự thiếu đồng thuận giữa các nhóm ngành trong "vùng trũng thông tin" là dấu hiệu cảnh báo điều chỉnh ngắn hạn do sự phân kỳ. Khi chỉ số được kéo bởi các trụ đơn lẻ để phục vụ mục đích điều tiết trong khi đa số cổ phiếu bị bán ròng, rủi ro một nhịp điều chỉnh kỹ thuật là tất yếu để đưa định giá về mức cân bằng. Thanh khoản khả năng giảm xuống và mặt bằng cổ phiếu chỉ có thể còn dao động ở vùng 1.800 điểm (nếu loại trừ nhóm Vingroup trong chỉ số Vn-Index).

Đối với chiến lược giao dịch trong tuần, nhà đầu tư được khuyến nghị chủ động chốt lời từng phần (tài trợ rủi ro) để đưa danh mục về trạng thái an toàn. Đồng thời, cần duy trì tỷ trọng tiền mặt cao để sẵn sàng giải ngân khi thị trường chiết khấu về vùng giá hấp dẫn. Các nhóm cổ phiếu nên chú ý gồm: Vingroup, Ngân hàng, Logistics, Dầu khí, Chứng khoán, Thực phẩm, Cao su tự nhiên, BĐS dân cư, …