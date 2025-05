Một nữ chủ shop online ở Vũng Tàu bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T. (SN 1992, ngụ phường 2, TP Vũng Tàu) về hành vi "Trốn thuế" và "Buôn lậu". Động thái này là kết quả của quá trình phối hợp điều tra giữa Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo (Chi cục Thuế khu vực XV) và Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố đối với L.T.A.T.

Qua công tác giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn, lực lượng thuế đã phát hiện trường hợp bà L.T.A.T. có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế khi kinh doanh hàng hóa nhập khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử như Facebook, TikTok nhưng không đăng ký kinh doanh và không thực hiện nghĩa vụ thuế.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2023 đến tháng 5-2025, bà T. đã thu về doanh thu hơn 27 tỉ đồng từ hoạt động bán hàng trực tuyến nhưng không kê khai, không nộp thuế. Số tiền trốn thuế bị xác định lên tới hơn 400 triệu đồng. Đây là hành vi gây thất thu cho ngân sách nhà nước, làm méo mó môi trường cạnh tranh và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế số.

Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ nguồn gốc hàng hóa, doanh thu phát sinh từ các kênh mạng xã hội khác và xác minh vai trò của các đối tượng có liên quan.