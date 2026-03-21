Một sân bay của Việt Nam thăng hạng bất ngờ trên bảng xếp hạng thế giới, top 1 vẫn là cái tên quen thuộc

Không ít người từng nghĩ rằng trải nghiệm ở sân bay chỉ xoay quanh việc chờ đợi và làm thủ tục. Thế nhưng, trong những bảng xếp hạng uy tín toàn cầu, từng chi tiết nhỏ lại có thể quyết định vị trí của một quốc gia trên bản đồ hàng không. Và năm nay, một đại diện của Việt Nam đã âm thầm tạo ra thay đổi đáng chú ý.

Theo công bố mới nhất ngày 18/3 từ Skytrax trong khuôn khổ World Airport Awards 2026, bảng xếp hạng 100 sân bay tốt nhất thế giới tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của Việt Nam, cùng với đó là một bước tiến về thứ hạng.

Ảnh minh hoạ

World Airport Awards được xem là một trong những hệ thống xếp hạng uy tín nhất trong ngành hàng không. Theo Skytrax, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên khảo sát mức độ hài lòng của hàng triệu hành khách trên toàn cầu, đánh giá toàn bộ hành trình trải nghiệm tại sân bay.

Các tiêu chí trải dài từ quy trình check-in, kiểm tra an ninh, nhập cảnh, đến trải nghiệm quá cảnh, mua sắm, dịch vụ ăn uống và khởi hành tại cửa ra máy bay. Chính vì vậy, thứ hạng không chỉ phản ánh cơ sở hạ tầng, mà còn thể hiện chất lượng vận hành và dịch vụ thực tế mà hành khách cảm nhận.

Không nằm ngoài dự đoán, Singapore Changi Airport tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới năm 2026. Đây là sân bay nhiều năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng, gần như trở thành “chuẩn mực” cho mô hình sân bay hiện đại.

Changi không chỉ là nơi trung chuyển, mà còn được ví như một tổ hợp giải trí – mua sắm với thác nước trong nhà, khu vườn sinh thái và hàng loạt tiện ích cao cấp. Trải nghiệm “đi sân bay như đi trung tâm thương mại” là yếu tố giúp sân bay này duy trì vị trí dẫn đầu trong nhiều năm.

Ảnh Sky Trax Award 2026

Sân bay Việt Nam âm thầm thăng hạng

Đáng chú ý trong bảng xếp hạng năm nay là sự cải thiện của Noi Bai International Airport – đại diện của Việt Nam tiếp tục góp mặt trong Top 100 và ghi nhận sự tăng hạng so với trước.

Theo thông tin từ Airports Corporation of Vietnam cùng một số báo chính thống như VietnamPlus, VnExpress, việc cải thiện thứ hạng của Nội Bài đến từ nhiều yếu tố. Trong đó có thể kể đến việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, tối ưu quy trình làm thủ tục, cũng như cải thiện trải nghiệm tổng thể cho hành khách quốc tế.

Trong vài năm gần đây, nhà ga quốc tế T2 của Nội Bài liên tục được điều chỉnh về luồng di chuyển, giảm tình trạng ùn tắc tại khu vực kiểm tra an ninh và xuất nhập cảnh. Nhiều hành khách đánh giá thời gian chờ đã được rút ngắn, không gian sạch sẽ và rõ ràng hơn so với trước.

Sự thay đổi này có thể không quá “ồn ào”, nhưng lại tác động trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của người đi máy bay – yếu tố then chốt trong các bảng xếp hạng toàn cầu.

Không chỉ là thứ hạng, mà là hình ảnh quốc gia

Việc một sân bay tăng hạng không đơn thuần là con số. Trong bối cảnh du lịch và hàng không phục hồi mạnh mẽ, sân bay được xem là “cửa ngõ” đầu tiên mà du khách quốc tế tiếp xúc khi đến một quốc gia.

Thực tế, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng hàng không với nhiều dự án lớn như sân bay Long Thành hay kế hoạch mở rộng Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Những thay đổi này cho thấy việc cải thiện trải nghiệm hành khách đang trở thành ưu tiên dài hạn.

Một chuyến bay có thể chỉ kéo dài vài giờ, nhưng ấn tượng tại sân bay lại là thứ ở lại lâu hơn. Và việc Nội Bài âm thầm cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới có thể xem là tín hiệu cho thấy hình ảnh hàng không Việt Nam đang dần được nâng tầm trong mắt bạn bè quốc tế.