Một số gia đình lưu ý, nếu không muốn mất 500k - 1 triệu đồng tiền phạt thì làm ngay việc này trên VNeID

Việc đăng ký thường trú cho trẻ em là một thủ tục pháp lý quan trọng, không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi thiết yếu của bé như bảo hiểm y tế và học hành, mà còn là trách nhiệm của các bậc cha mẹ theo quy định của pháp luật. Hiện nay, bạn có thể dễ dàng thực hiện thủ tục này trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Theo quy định, trong vòng 60 ngày kể từ khi trẻ có giấy khai sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ phải thực hiện thủ tục đăng ký thường trú. Nếu quá thời hạn này, bạn có thể bị phạt hành chính từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Dưới đây là các bước thực hiện thủ tục liên thông điện tử bao gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

Hướng dẫn đăng ký thường trú cho trẻ em qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) là kênh chính thức để người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Việc đăng ký thường trú cho trẻ em có thể được thực hiện một cách thuận tiện và nhanh chóng trên nền tảng này, đặc biệt là thông qua quy trình liên thông điện tử.

Dưới đây là các bước thực hiện chi tiết.

Bước 1: Truy cập và đăng nhập

Mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ: dichvucong.gov.vn.

Chọn Đăng nhập ở góc phải màn hình.

Bước 2: Tìm kiếm dịch vụ

Sau khi đăng nhập thành công, tại ô tìm kiếm trên trang chủ, gõ từ khóa "liên thông khai sinh".

Chọn dịch vụ "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi". Đây là nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử.

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến

Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến thủ tục. Bạn nhấn vào nút "Nộp hồ sơ" để bắt đầu.

Điền thông tin vào các biểu mẫu điện tử:

Cung cấp thông tin của người yêu cầu (cha hoặc mẹ).

Nhập đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân của trẻ em (bao gồm cả thông tin nơi sinh, họ tên cha/mẹ...).

Đính kèm tài liệu:

Dữ liệu giấy chứng sinh sẽ được liên thông tự động từ cơ sở y tế. Tuy nhiên, nếu hệ thống chưa liên thông được hoặc không có giấy chứng sinh, bạn cần đính kèm bản scan của giấy tờ thay thế theo quy định.

Nếu đăng ký thường trú cho trẻ ở nơi khác với nơi thường trú của cha mẹ, bạn cần đính kèm các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện và bản scan văn bản đồng ý của cha/mẹ.

Lưu ý: Nếu hồ sơ là bản giấy, bạn phải thực hiện số hóa (scan) để đính kèm.

Bước 4: Xác nhận và nộp hồ sơ

Sau khi đã điền đầy đủ và đính kèm tất cả các giấy tờ cần thiết, bạn kiểm tra lại thông tin một lần nữa.

Nhấn nút "Nộp hồ sơ" để hoàn tất quá trình.

Hệ thống sẽ cấp một mã hồ sơ để bạn có thể theo dõi tiến độ xử lý.

Bước 5: Theo dõi kết quả

Bạn có thể theo dõi trạng thái hồ sơ của mình ngay trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong mục "Quản lý hồ sơ".

Thời gian giải quyết hồ sơ là không quá 3 ngày làm việc (hoặc 5 ngày nếu cần xác minh).

Sau khi hồ sơ được duyệt, thông tin thường trú của con bạn sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bạn có thể kiểm tra lại trên ứng dụng VNeID.

Hướng dẫn đăng ký thường trú cho trẻ em qua ứng dụng VNeID

Ứng dụng VNeID ngày càng trở nên tiện lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, bao gồm cả thủ tục liên thông khai sinh, đăng ký thường trú và cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em.

Dưới đây là các bước thực hiện trên ứng dụng VNeID.

Bước 1: Mở ứng dụng và đăng nhập

Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại của bạn.

Đăng nhập bằng tài khoản VNeID của bạn (tài khoản này phải được xác thực ở mức độ 2).

Bước 2: Tìm và chọn dịch vụ công

Trên giao diện chính của ứng dụng, tìm mục "Dịch vụ công". Tùy thuộc vào phiên bản VNeID, mục này có thể nằm ở trang chủ hoặc trong phần menu.

Trong mục Dịch vụ công, tìm và chọn "Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử". Đây là dịch vụ tích hợp cho cả ba thủ tục: khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến

Hệ thống sẽ hiển thị các biểu mẫu điện tử để bạn điền thông tin. Bạn cần chuẩn bị sẵn các thông tin cá nhân của cha/mẹ, thông tin của trẻ và các giấy tờ liên quan.

Điền đầy đủ và chính xác các thông tin vào tờ khai điện tử.

Tải lên các tài liệu cần thiết:

Giấy chứng sinh: Hệ thống sẽ liên thông tự động với dữ liệu từ cơ sở khám chữa bệnh. Nếu không có dữ liệu này, bạn cần chụp ảnh hoặc tải lên bản scan của giấy chứng sinh.

Trường hợp đăng ký thường trú khác nơi ở của cha mẹ: Cần tải lên bản scan văn bản đồng ý của cha mẹ và các giấy tờ khác theo quy định.

Bước 4: Xác nhận và nộp hồ sơ

Sau khi điền đầy đủ thông tin và đính kèm các tài liệu, bạn kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo mọi thông tin đều chính xác.

Chờ hệ thống xử lý. Bạn có thể theo dõi trạng thái hồ sơ của mình ngay trên ứng dụng VNeID.

Sau khi hồ sơ được duyệt, thông tin thường trú của con bạn sẽ được cập nhật vào dữ liệu dân cư và hiển thị trên VNeID của bạn.