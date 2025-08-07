Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một thành viên Liên minh châu Âu hủy mua máy bay tàng hình F-35 của Mỹ

07-08-2025 - 20:46 PM | Tài chính quốc tế

Tây Ban Nha - một thành viên Liên minh châu Âu (EU), thông báo không còn cân nhắc mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và muốn tìm kiếm giải pháp thay thế từ các nhà sản xuất châu Âu.

Tờ El Pais dẫn nguồn tin từ Chính phủ Tây Ban Nha hôm thứ Tư (6/8) cho biết, Madrid đã gác lại kế hoạch mua F-35, loại máy bay do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Động thái này liên quan đến các quy định chi tiêu quốc phòng của EU và lo ngại về việc phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài.

Tháng 4/2025, Chính phủ Tây Ban Nha đã phê duyệt kế hoạch quốc phòng trị giá 10 tỷ USD, cam kết chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, quyết định chi 85% số tiền đó cho ngành công nghiệp EU đã khiến việc mua máy bay F-35 từ Mỹ trở nên bất khả thi. Thay vào đó, Tây Ban Nha đang xem xét mua máy bay chiến đấu châu Âu để hỗ trợ các nhà sản xuất trong khu vực, giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài và tối ưu hóa chi phí.

Một thành viên Liên minh châu Âu hủy mua máy bay tàng hình F-35 của Mỹ- Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cùng ngày xác nhận chính phủ nước này không còn xem xét kế hoạch mua tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ chế tạo, thay vào đó sẽ cân nhắc giữa sản phẩm của liên doanh Eurofighter hoặc Hệ thống chiến đấu trên không tương lai (FCAS) đang được phát triển.

F-35 là dòng máy bay chiến đấu tàng hình đa năng một chỗ ngồi, do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình, máy bay được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm ném bom chiến thuật và chiếm ưu thế trên không.

Máy bay được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-81, cung cấp nhận thức tình huống và hệ thống khẩu độ phân tán, một mạng lưới gồm sáu cảm biến hồng ngoại cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi tên lửa 360 độ. Bộ tác chiến điện tử AN/ASQ-239 cho phép F-35 gây nhiễu radar của đối phương và triển khai các biện pháp đối phó như pháo sáng và mồi nhử để đánh bại tên lửa đang bay tới.

F-35 sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135 có lực đẩy thông thường là 128kN và lực đẩy sau khi đốt có thể lên tới 191 kN. Với lực đẩy như vậy, F-35 có thể đạt vận tốc Mach 1.6 (1.930 km/h) và trần bay trên 15 km. Khi tham chiến, F-35 có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân bao gồm 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X,...

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ một biểu đồ lột tả chân thực "nỗi đau" của nền kinh tế "cộm cán" BRICS: Từng được chính phía Mỹ "nhờ" mua dầu Nga nhằm ngăn giá tăng vọt, giờ đây lại bị ông Trump đánh thuế lên tới 50%

Chỉ một biểu đồ lột tả chân thực "nỗi đau" của nền kinh tế "cộm cán" BRICS: Từng được chính phía Mỹ "nhờ" mua dầu Nga nhằm ngăn giá tăng vọt, giờ đây lại bị ông Trump đánh thuế lên tới 50% Nổi bật

Ông Trump tung đòn thuế 50%, nền kinh tế chủ chốt của BRICS có thể thiệt hại bao nhiêu?

Ông Trump tung đòn thuế 50%, nền kinh tế chủ chốt của BRICS có thể thiệt hại bao nhiêu? Nổi bật

Tịch thu hơn 100 thỏi vàng nguyên chất nặng 103 kg, trị giá 291 tỷ đồng trên xe ô tô: Danh tính người bị bắt giữ gây bất ngờ

Tịch thu hơn 100 thỏi vàng nguyên chất nặng 103 kg, trị giá 291 tỷ đồng trên xe ô tô: Danh tính người bị bắt giữ gây bất ngờ

20:21 , 07/08/2025
Điện Kremlin lên tiếng về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Điện Kremlin lên tiếng về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

20:09 , 07/08/2025
Điều tra suốt 2 tháng, triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả, thu giữ gần 200 kg thuốc nhái Panadol, Johnson & Johnson, GSK…

Điều tra suốt 2 tháng, triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả, thu giữ gần 200 kg thuốc nhái Panadol, Johnson & Johnson, GSK…

19:20 , 07/08/2025
10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức

18:03 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên