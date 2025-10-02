Một thương hiệu bánh mỳ 21 năm tuổi tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn

Thương hiệu Bready – Bánh mì tươi vừa chính thức đăng tải thông báo "khép lại hành trình 21 năm" trên fanpage của mình. Trong thông báo của đơn vị này nêu: "Sau 21 năm đồng hành và phục vụ, chúng tôi xin trân trọng thông báo: Hành trình mang tên "Bready – Bánh mì tươi" xin được chính thức khép lại từ ngày 01/10/2025

Hơn hai thập kỷ qua là một chặng đường đầy kỷ niệm, nơi Bready được sẻ chia những ổ bánh mì thơm ngon, tươi mới, và nhiều món ăn, cùng biết bao câu chuyện, nụ cười và sự gắn bó từ Quý khách hàng. Sự tin tưởng và đồng hành của Quý vị chính là nguồn động lực lớn lao giúp Bready đi đến ngày hôm nay."

Bready được thành lập từ năm 2004 bởi bác sĩ Trần Quang Vinh, người từng theo học và tốt nghiệp bác sĩ chính quy. Theo thông tin trên website của thương hiệu, ngay khi chuẩn bị bước vào con đường y khoa, ông bất ngờ rẽ sang một hướng khác là kinh doanh ẩm thực.

Ý tưởng hình thành Bready đến trong một lần tình cờ, khi ông Vinh ghé vào cửa hàng fastfood nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Ấn tượng trước mô hình phục vụ nhanh, chuyên nghiệp và sạch sẽ, ông đã "nung nấu ý tưởng tạo nên một mô hình của người Việt, dành cho người Việt".

Nhìn lại chặng đường 21 năm của thương hiệu, ông Nguyễn Thái Bình – chuyên gia ngành dịch vụ ẩm thực (F&B), Giám đốc Học viện Concepts (VCS) cho rằng, sự xuất hiện của Bready từ những năm đầu 2000 đánh dấu một làn sóng mới trong hành trình hiện đại hóa ẩm thực Việt. Từ hình ảnh quen thuộc của xe đẩy vỉa hè gắn liền với chợ và góc phố, Bready mang đến một diện mạo hoàn toàn khác – tiệm bánh hiện đại, không gian sạch sẽ, lò nướng công nghiệp và mùi bánh mới ra lò tỏa khắp con đường.

Thời điểm ấy, "cơn sóng fastfood" đang lan rộng với sự mở rộng mạnh mẽ của Lotteria, KFC hay Pizza Hut (sau năm 1997). Nhưng thay vì hòa vào xu hướng thức ăn nhanh ngoại nhập, Bready chọn một lối đi riêng: giữ "bánh mì – linh hồn ẩm thực Việt", đồng thời thổi vào đó hơi hướng phương Tây qua chiếc "burger đĩa bay" – biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và giao thoa văn hóa ẩm thực thời bấy giờ.

Bên cạnh đó, ông Bình cũng cho hay: "Trong suốt 21 năm, Bready không chỉ bán ổ bánh mì hay chiếc burger "đĩa bay" – nó bán ký ức, bán sự gắn bó. Nó nuôi lớn thế hệ học trò Sài Gòn như tôi, và để lại dấu ấn trong từng câu chuyện bạn bè, từng buổi mưa bất chợt. một "thương hiệu ký ức" – gắn liền với những câu chuyện hẹn hò, những lần tụ tập bạn bè, những ngày gian khó chỉ còn vài đồng bạc trong ví. Có lẽ mai này, người ta sẽ nhớ Bready như một thương hiệu đã "nuôi" cả một thế hệ."

Trước khi chính thức đóng cửa, Bready chỉ còn duy trì một cửa hàng tại 62 Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định, TP.HCM). Trong những năm trước, thương hiệu từng có mặt ở nhiều tuyến đường trung tâm như Bà Huyện Thanh Quan, Võ Văn Tần, Kỳ Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai,…