Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một vé trúng số độc đắc gần 115 tỷ đồng

06-03-2026 - 07:30 AM | Thị trường

Một tấm vé may mắn của sản phẩm Power 6/55 vừa trúng giải Jackpot 1 (độc đắc) trị giá gần 115 tỷ đồng.

Tối 5/3, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính cho biết, giải độc đắc "khủng" trị giá gần 115 tỷ đồng đã có vé trúng thưởng.

Một vé trúng độc đắc gần 115 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Tấm vé may mắn trúng độc đắc của sản phẩm Power 6/55 kỳ quay 1.315 có bộ số gồm: 14-16-35-38-43-51.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 103 tỷ đồng. Giải Jackpot 2 trị giá gần 9,5 tỷ đồng không có vé trúng.

Trước đó, vào ngày 9/2, Vietlott cũng trao giải độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 trị giá hơn 42,4 tỷ đồng cho ông N.Q.C. (ngụ TP.HCM). Ông C. mua tấm vé may mắn tại điểm bán vé số trên đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.

Ông C. (ngụ TP.HCM) trúng độc đắc hơn 42,4 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Ông C. cho biết thường xuyên mua vé số để cầu may; mỗi lần mua từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Hai sản phẩm ông thường xuyên lựa chọn là Mega 6/45 và Power 6/55. Chủ nhân giải thưởng hơn 42 tỷ đồng chia sẻ, ông không buồn bực hay cay cú trong những lần mua vé mà không trúng thưởng bởi chỉ xem đây là một hình thức giải trí.

Theo quy định, ông C. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP.HCM, với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng (10% giá trị) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Ngày 16/1, Vietlott trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay 392 trị giá hơn 20 tỷ đồng cho anh N.H.T., thanh niên gen Z quê ở Cao Bằng, sinh sống, làm việc tại TP.HCM.

Anh T. là chủ thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại (Vietlott SMS) và đăng ký nơi dự thưởng là tỉnh Cao Bằng.

Thanh niên này cho biết, anh thường chơi các xổ số có giá trị giải thưởng lớn như Mega 6/45, Power 6/55 hoặc Lotto 5/35; thường mua khoảng 2 – 3 dãy số/lần.

“Trước đó, tôi đã trúng các giải nhỏ. Do đó, khi thấy giá trị giải độc đắc của Lotto 5/35 đã vượt 12 tỷ đồng và không có người trúng thưởng thì tôi mua nhiều hơn để có cơ hội trúng thưởng. Các dãy số tôi mua đều là chọn ngẫu hứng”, anh T. nói.

Theo Đại Việt

VTC News

Từ Khóa:
vé số, vietlott

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căng thẳng Trung Đông: Ai đang cung cấp dầu thô, khí hóa lỏng lớn nhất cho Việt Nam?

Căng thẳng Trung Đông: Ai đang cung cấp dầu thô, khí hóa lỏng lớn nhất cho Việt Nam? Nổi bật

Một quốc gia BRICS sắp cạn kho dự trữ dầu thô, Nga tuyên bố: 9,5 triệu thùng dầu đang rất sẵn sàng

Một quốc gia BRICS sắp cạn kho dự trữ dầu thô, Nga tuyên bố: 9,5 triệu thùng dầu đang rất sẵn sàng Nổi bật

Giá xăng dầu toàn cầu tăng 3%, lợi nhuận lọc dầu tại một nước Đông Nam Á chạm đỉnh - là quốc gia xuất khẩu 2,3 tỷ USD xăng dầu sang Việt Nam

Giá xăng dầu toàn cầu tăng 3%, lợi nhuận lọc dầu tại một nước Đông Nam Á chạm đỉnh - là quốc gia xuất khẩu 2,3 tỷ USD xăng dầu sang Việt Nam

07:06 , 06/03/2026
Chân dung 2 “ông trùm” cầm đầu đường dây Xôi Lạc TV với quy mô số tiền gần 1000 tỷ đồng

Chân dung 2 “ông trùm” cầm đầu đường dây Xôi Lạc TV với quy mô số tiền gần 1000 tỷ đồng

06:56 , 06/03/2026
Sạc xe điện nhanh như đổ xăng thành hiện thực: BYD vén màn pin ‘lưỡi dao’ sạc 0-97% mất đúng 9 phút, xây trạm sạc giống hệt cây xăng

Sạc xe điện nhanh như đổ xăng thành hiện thực: BYD vén màn pin ‘lưỡi dao’ sạc 0-97% mất đúng 9 phút, xây trạm sạc giống hệt cây xăng

00:05 , 06/03/2026
Cuộc đua thị phần tháng 3: Omoda đối đầu Mitsubishi, Honda bằng mức ưu đãi gần trăm triệu

Cuộc đua thị phần tháng 3: Omoda đối đầu Mitsubishi, Honda bằng mức ưu đãi gần trăm triệu

21:34 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên