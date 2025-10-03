Mua công ty của Vingroup, Tập đoàn có vốn hóa hơn 150 tỷ USD muốn Việt Nam trở thành cứ điểm quan trọng

Trong khuôn khổ diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và các đại biểu thực hiện nghi lễ công bố các sáng kiến nhằm triển khai Nghị quyết 57 của các mạng lưới ĐMST và các chuyên gia các ngành công nghệ chiến lược. Ảnh: VGP

Đó là Tập đoàn Qualcomm.

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025, diễn đàn "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược" được tổ chức vào chiều 2/10. Sự kiện được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Tài chính, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank) cùng các tập đoàn Qualcomm, Meta và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tại Việt Nam.

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp công nghệ, mạng lưới, chuyên gia đã chia sẻ hướng đi để góp phần triển khai công nghệ chiến lược tại Việt Nam. Trong số đó, có Tập đoàn Qualcomm.

Theo ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm Việt Nam, Campuchia và Lào, Tập đoàn Qualcomm đã chi khoảng 105 tỷ USD cho R&D trong 40 năm hoạt động. Đặc biệt, có 75% nhân viên của tập đoàn là kỹ sư phát triển công nghệ.

Tập đoàn Qualcomm đã hiện diện tại Việt Nam hơn 20 năm và coi đây là cứ điểm quan trọng . Cụ thể, trong những năm qua, Qualcomm hợp tác với Viettel triển khai thiết bị 3G đầu tiên, hỗ trợ Vsmart thiết kế điện thoại 4G và 5G "Made in Vietnam", cùng Viettel phát triển hạ tầng 5G trên chuẩn Open RAN. Việt Nam trở thành một trong 5 quốc gia làm chủ công nghệ thiết kế và sản xuất hạ tầng 5G trên chuẩn Open RAN. Ngoài ra, tập đoàn cũng phối hợp với VNPT trong việc đưa ra các thiết bị kết nối Wi-Fi 7.

Trong tháng 6/2025, Tập đoàn Qualcomm khai trương trung tâm R&D tại Hà Nội. Đây là một trong những trung tâm lớn của tập đoàn trên toàn cầu. Đặc biệt, toàn bộ đội ngũ kỹ sư tại trung tâm này đều là 100% người Việt, tham gia vào các dự án AI tiên tiến nhất của Qualcomm, với sản phẩm được ứng dụng không chỉ trong nước mà còn tại nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI R&D) lớn thứ 3 trên thế giới của Qualcomm chính thức được công bố đặt tại Việt Nam từ tháng 6/2025. Ảnh: TTXVN

Ông Thiều Phương Nam cho biết, trong chuyến thăm vừa qua, CEO của Qualcomm khẳng định cam kết trong việc mở rộng các hoạt động R&D của tập đoàn tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam sẽ trở thành cứ điểm R&D quan trọng của Qualcomm trên toàn cầu, với nguồn nhân lực công nghệ chất lượng và sự hỗ trợ rất tốt từ chính sách của Chính phủ.

Lãnh đạo Qualcomm Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết thêm, tập đoàn đang tập trung phát triển 3 công nghệ lõi bao gồm kết nối, điện toán hiệu năng cao và năng lượng thấp, cùng AI tại biên (AI at the Edge).

"AI sẽ thay đổi cách chúng ta tiếp cận và tương tác với công nghệ. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là cam kết của Qualcomm tiếp tục đồng hành với Chính phủ Việt Nam để giúp các công ty công nghệ Việt Nam nắm bắt các công nghệ mới", ông Thiều Phương Nam chia sẻ.

Qualcomm là tập đoàn công nghệ trụ sở chính tại San Diego, California (Mỹ). Đây là tập đoàn chuyên về lĩnh vực viễn thông, thiết bị di động. Với mô hình sản xuất không sở hữu nhà máy (fabless), Tập đoàn Qualcomm có thế mạnh về công nghệ 5G và đang mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực chip bán dẫn, phần mềm và dịch vụ cho các ngành như AI, ô tô, máy tính và Internet vạn vật (IoT). Qualcomm hiện có vốn hóa hơn 153 tỷ USD.

Đáng chú ý, vào đầu tháng 4/2025, Tập đoàn Qualcomm đã mua lại MovianAI (phụ trách AI tạo sinh). Theo đại diện Tập đoàn Qualcomm, MovianAI (công ty con chuyên phát triển trí tuệ nhân tạo tạo sinh (genAI) của VinAI, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup) quy tụ đội ngũ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về AI tốt nhất trên thế giới và có phòng nghiên cứu chất lượng rất cao. Thông qua mua lại công ty này, Qualcomm thể hiện cam kết mạnh mẽ đóng góp vào việc nghiên cứu và phát triển AI cũng như ươm tạo tài năng về AI tại Việt Nam.

Dự án đặc biệt có sự tham gia của Meta

Ông Trần Việt Hùng, nhà đồng sáng lập của AI for Vietnam, chia sẻ về dự án ViGen.

Cũng về lĩnh vực AI, tại diễn đàn, ông Trần Việt Hùng, nhà đồng sáng lập của AI for Vietnam, chia sẻ về dự án ViGen. Đây là dự án được thành lập với sự hợp tác của Tập đoàn Meta, NIC và AI for Vietnam xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt từ bậc mẫu giáo đến đại học. Dự án được khởi động từ tháng 3/2025, tạo ra bộ dữ liệu dự kiến lên tới 50 tỷ tham số, cùng với năm bộ đánh giá ngôn ngữ tiếng Việt (văn hóa, tư duy, lập trình...), nhằm phục vụ cho việc huấn luyện mô hình AI.

Nhà đồng sáng lập của AI for Vietnam chia sẻ, toàn dân có thể cùng nhau xây dựng bộ dữ liệu về tiếng Việt. Việc này sẽ giúp quá trình xây dựng nhanh hơn.

Theo ông, rào cản lớn hiện nay là tiếng Việt chưa được các mô hình AI quốc tế hỗ trợ tự nhiên. Tuy nhiên, ViGen sẽ giúp lấp khoảng trống này. Đặc biệt, dự án ViGen còn khuyến khích cộng đồng cùng đóng góp dữ liệu, mỗi cá nhân tham gia được cộng điểm và quy đổi thành giá trị cụ thể.

(Ảnh: MH/NIC)﻿