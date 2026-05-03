Mùa hè dễ cáu gắt và nóng nảy? Chuyên gia tiết lộ ăn “1 loại rau” giúp hạ hỏa tức thì!

Khi thời tiết dần chuyển nóng, nhiều người có thói quen ăn đồ lạnh và đồ ngọt để giải nhiệt. Tuy nhiên, khi lượng đường cao nạp vào cơ thể, đường huyết sẽ tăng nhanh và giảm đột ngột, dẫn đến tình trạng dễ cáu gắt và giảm khả năng tập trung.

Chuyên gia dinh dưỡng Trần Bội Thuần (Trung Quốc) chia sẻ trên trang Yahoo rằng, chỉ dựa vào đồ lạnh chỉ có thể tạm thời làm dịu cơn nóng. Nếu muốn điều chỉnh trạng thái cơ thể từ gốc rễ, bạn nên chọn một loại rau đặc biệt, không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn thúc đẩy chuyển hóa đường và chất béo, thực sự giúp cơ thể "hạ nhiệt".

"Siêu thực phẩm" giải nhiệt mùa hè là gì? Chuyên gia tiết lộ loại rau giúp ổn định đường huyết và đốt cháy mỡ!

Vào mùa hè, cơ thể mất nhiều nước qua mồ hôi. Nếu chỉ dựa vào đồ lạnh và đồ ngọt để giải khát, đường huyết sẽ tăng vọt rồi giảm mạnh, khiến bạn không chỉ trở nên nóng nảy mà còn mất tập trung. Chuyên gia dinh dưỡng Trần Bội Thuần chia sẻ rằng, Mướp đắng (Khổ qua) không chỉ điều chỉnh quá trình trao đổi chất một cách chính xác mà còn ổn định đường huyết, xứng đáng là "siêu phẩm giải nhiệt" thực thụ của mùa hè.

3 cơ chế cốt lõi giúp ổn định đường huyết của mướp đắng:

Insulin thực vật tự nhiên (Peptide mướp đắng): Mướp đắng chứa các chuỗi peptide độc đáo đóng vai trò tương tự như insulin, hỗ trợ đưa glucose vào tế bào để chuyển hóa thành năng lượng, giảm tình trạng đường huyết bị "tắc nghẽn" trong mạch máu.

"Lớp đệm" trì hoãn hấp thụ: Mướp đắng rất giàu chất xơ và các hợp chất thực vật (phytochemicals), giúp kéo dài thời gian tiêu hóa, làm chậm quá trình hấp thụ đường và giúp đường huyết tăng lên một cách ổn định.

Kích hoạt trao đổi chất: Thành phần then chốt Charantin trong mướp đắng giúp cơ thể đốt cháy đường và chất béo hiệu quả hơn, đồng thời giảm cảm giác mệt mỏi và cáu gắt.

Cách chọn loại mướp đắng phù hợp

Các giống mướp đắng khác nhau có công dụng hơi khác biệt:

Mướp đắng trắng: Có hương vị nhẹ nhàng, ít đắng, thanh mát và mọng nước. Loại này phù hợp với trẻ em hoặc những người không chịu được vị đắng. Mướp đắng trắng chứa khoảng 41mg Vitamin C và giàu ion Kali, giúp giảm sưng phù.

Mướp đắng rừng (Sơn khổ qua): Được mệnh danh là "vua ổn định đường huyết". Mặc dù có vị đắng nồng nhưng hàm lượng Vitamin C cao tới 76mg, nồng độ Charantin và Peptide cũng cao hơn hẳn.

Các món ăn ngon từ mướp đắng

Để giảm bớt vị đắng mà vẫn giữ nguyên dưỡng chất, bạn có thể thử các cách chế biến sau:

Mướp đắng xào trứng: Đây là món kinh điển. Vị bùi béo của trứng sẽ trung hòa vị đắng. Mẹo nhỏ: Xào lửa lớn và nhanh tay để mướp giữ được độ giòn và màu xanh.

Canh mướp đắng nhồi thịt/đậu phụ: Món canh giải nhiệt cực tốt. Bạn nên thêm vài quả kỷ tử hoặc tôm khô để nước dùng có vị ngọt thanh tự nhiên.

Mướp đắng trộn gỏi (nộm): Bào mỏng mướp đắng, ngâm vào nước đá lạnh để giảm đắng và tăng độ giòn, sau đó trộn với tai heo, tôm hoặc gà xé phay cùng nước mắm chua ngọt.

Trà mướp đắng rừng: Mướp đắng thái lát mỏng, phơi khô hoặc sấy. Pha nước uống hàng ngày giúp thanh lọc gan và ổn định đường huyết rất tốt.

Mướp đắng xanh chấm chà bông (ruốc): Thái lát thật mỏng, ướp đá lạnh cho đến khi miếng mướp trong lại, ăn kèm với chà bông. Đây là món nhậu cực kỳ "bắt miệng" và mát.

Các thực phẩm "hạ hỏa" tương tự mướp đắng

Nếu bạn muốn đổi vị, các loại thực phẩm dưới đây cũng có tác dụng ổn định đường huyết, thanh nhiệt và cung cấp nhiều nước:

Nhóm rau củ

Bí đao (Bí xanh): Có tính mát, lợi tiểu và giải độc. Nước ép bí đao hoặc canh bí đao nấu tôm là lựa chọn số 1 để giảm nhiệt cơ thể.

Rau má: Không chỉ hạ hỏa, rau má còn giúp làm lành vết thương và tốt cho hệ tuần hoàn. Một ly sinh tố rau má đậu xanh ít đường là "combo" giải nhiệt hoàn hảo.

Dưa chuột (Dưa leo): Chứa đến 95% là nước. Ăn dưa chuột giúp cung cấp độ ẩm cho da và làm mát từ bên trong.

Rau diếp cá: Tuy hơi kén người ăn do mùi tanh đặc trưng, nhưng đây là loại rau kháng viêm, hạ sốt và trị mụn do nóng trong rất hiệu quả.

Nhóm hạt và trái cây

Đậu xanh: Theo Đông y, đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc tốt nhất trong các loại đậu. Nên nấu cả vỏ để giữ được hàm lượng chất xơ và hoạt chất chống oxy hóa.

Hạt sen: Giúp hạ hỏa, dưỡng tâm, đặc biệt tốt cho những người bị mất ngủ, hay bồn chồn do thời tiết nắng nóng.

Thanh long: Loại quả này chứa nhiều nước và chất xơ, giúp hạ nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa cực tốt cho mùa hè.