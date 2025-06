Mua sắm online, giao đồ ăn và gọi xe công nghệ: Đâu là dịch vụ được người Việt chi tiền nhiều nhất?

Theo báo cáo "Thói quen sử dụng Siêu ứng dụng tại Việt Nam 2025" của Cimigo, người Việt trung bình sử dụng siêu ứng dụng 5 lần mỗi tuần, chủ yếu cho các nhu cầu như thanh toán, gọi xe máy và đặt giao đồ ăn.

Công ty đã tiến hành khảo sát trên gần 1.000 người dùng siêu ứng dụng tại Hà Nội và TP.HCM, tập trung vào các nền tảng như Grab, Be, ZaloPay, MoMo, Shopee, TikTok Shop...

Trong đó, MoMo đứng đầu về tần suất sử dụng, đạt trung bình 4,16 lần mỗi tuần, tiếp theo là Be với 3,60 lần và Shopee ở mức 3,23 lần. Grab đứng thứ tư với 2,97 lần, trong khi ZaloPay, TikTok Shop và Traveloka có tần suất thấp hơn lần lượt là 1,5; 1,31 và 0,17 lần mỗi tuần.

Báo cáo cũng cho thấy mức chi tiêu trung bình theo dịch vụ, trong đó mua sắm online dẫn đầu với 1.166.535 đồng mỗi tháng, cao gấp đôi so với khoản chi cho giao đồ ăn là 591.614 đồng và gấp hơn ba lần trung bình chi cho gọi xe máy - 320.491 đồng. Trong khi đó, chi tiêu trung bình để gọi ô tô mỗi tháng của người dùng là 238.950 đồng.

Biểu đồ cho thấy chi tiêu của người dùng trên siêu ứng dụng phân bổ theo thứ tự rõ rệt: người Việt sẵn sàng chi nhiều nhất cho mua sắm trực tuyến – phù hợp với nhu cầu lớn như điện tử, quần áo, đồ gia dụng – trong khi giao đồ ăn và gọi xe vẫn đóng vai trò thiết yếu trong các hoạt động hàng ngày.

Trong khi đó, tần suất sử dụng cao thứ hai là giao đồ ăn (2,83 lần mỗi tuần), phản ánh tính tiện lợi và nhu cầu gia tăng trong nhịp sống đô thị. Gọi xe máy đứng đầu về tần suất (3,04 lần mỗi tuần), nhưng chi phí mỗi lần sử dụng thấp hơn, tương xứng với đặc thù di chuyển ngắn, linh hoạt của người dùng.

Theo ghi nhận của Cimigo, phần lớn người dùng đang lựa chọn mô hình "tất cả trong một" – sử dụng cùng lúc nhiều siêu ứng dụng để so sánh ưu đãi và trải nghiệm – một phần vì mong muốn tiết kiệm thời gian, chi phí và thao tác đơn giản. Các ứng dụng như MoMo, Shopee, Be và Grab dẫn đầu về cả mức độ nhận diện và chuyển đổi thành người dùng thực sự, trong đó Be ghi dấu mạnh ở nhóm khách hàng trẻ nhờ gọi xe máy và giao đồ ăn, mặc dù tỷ lệ người dùng trung thành vẫn còn khiêm tốn (khoảng 15%).

Cụ thể, Be được sử dụng nhiều nhất để gọi xe máy và giao hàng nhanh, Grab được dùng phổ biến để gọi ô tô. MoMo được sử dụng nhiều cho các dịch vụ thanh toán điện tử và dịch vụ số. Shopee được dùng nhiều để mua sắm online và đặt giao đồ ăn chế biến sẵn.

Nhóm người dùng từ 25 tới 44 tuổi, đặc biệt tại TP.HCM, chi tiêu mạnh ở cả ba dịch vụ chủ chốt này, cho thấy phân khúc kinh tế đô thị trẻ là động lực chính dẫn dắt thị trường siêu ứng dụng.