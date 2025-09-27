Mưa trắng trời, đường phố biến thành sông trước khi bão số 10 Bualoi giật cấp 15 đổ bộ

Ngày 27-9, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, tại nhiều địa phương ở Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tại TP Vinh (cũ), mưa kéo dài nhiều giờ đã khiến hàng loạt tuyến phố bị ngập sâu từ 20-60 cm. Các tuyến đường chính như: đường 72m (Đại lộ Vinh - Cửa Lò), đường Trường Chinh, Phan Bội Châu, Lê Ninh, Phan Thức Trục, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thường Kiệt… mưa lớn khiến nước dâng cao khiến nhiều phương tiện ô tô, xe máy bị chết máy phải gọi xe cứu hộ giải cứu.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại TP Vinh (cũ) ngập sâu

Các tuyến phố chính tại khu vực TP Vinh (cũ) đều bị ngập

Việc tham gia giao thông của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Hữu Hải, trú phường Thành Vinh, cho biết: "Hôm này có việc đi ra khu vực chợ Ga Vinh, do mưa lớn kéo dài, tuyến đường đường Trường Chinh bị ngập sâu, xe máy bị chết nên phải đẩy bộ cả km".

Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn do mưa lớn

Mưa trắng trời khiến các tuyến đường tại khu vực TP Vinh (cũ) biến thành sông

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ngày 26-9, UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 40/CĐ-UBND về việc cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi trong bão Bualoi kể từ 5 giờ ngày 27-9 và các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 9 giờ ngày 27-9). Tiếp đến, tối 26-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có Công điện số 11 chỉ đạo chủ động ứng phó với bão số 10. Thường trực Tỉnh ủy cũng ban hành Công văn số 4418-CV/TU về việc chủ động, tập trung ứng phó với cơn bão số 10.

Một khu dân cư ở phường Thành Vinh ngập sâu do mưa lớn

Ngày 27-9, ngay sau khi kết thúc cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp ứng phó với cơn bão số 10 (Bualoi).

Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chủ trì cuộc họp trực tuyến đến điểm cầu UBND 130 xã trong toàn tỉnh để chủ động ứng phó với bão số 10 Bualoi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Tại nhiều địa phương ở Nghệ An trời vẫn tiếp tục mưa to

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải di dời người dân vùng biển ở khu vực nguy hiểm trước 17 giờ ngày 28-9. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.