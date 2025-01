Mùa xuân về với Coteccons: Kiếm tiền 1 quý bằng cả năm trước tái cấu trúc, ghi nhận doanh thu từ thị trường Mỹ và Campuchia

Doanh thu 1 quý gần bằng cả năm cộng lại

CTCP Xây dựng Coteccons vừa công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm tài chính 2025.(*)

(*) Năm tài chính 2025 của Coteccons tính từ 1/7/2024 đến 30/6/2025.

Theo đó, doanh thu quý 2 năm tài chính 2025 đạt 6.886 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng năm tài chính 2025, doanh thu đạt 11.645 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 46,6% kế hoạch kinh doanh đề ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Lợi nhuận gộp quý 2 năm tài chính 2025 của Coteccons đạt 202 tỷ đồng - tăng 19,1% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng đạt 407 tỷ đồng – tăng 51,1% so với cùng kỳ. Về tỷ suất lợi nhuận gộp, quý 2 năm tài chính 2025 đạt 2,93% - xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp 6 tháng ở mức 3,49%, cao hơn so với cùng kỳ năm tài chính 2024.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của Coteccons quý 2 năm tài chính 2025 đạt 106 tỷ đồng, tăng 53,7% so với cùng kỳ, đồng thời trở lại mức 3 con số kể từ quý 3 năm tài chính 2024. Theo kết quả báo cáo, công ty đã hoàn thành 46,3% kế hoạch đề ra, đạt lũy kế nửa đầu năm tài chính 2025 là 199 tỷ đồng, tăng 46,7% so với cùng kỳ.

Song song với sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, Coteccons cũng tập trung tối ưu hệ thống vận hành. Chi phí quản lý doanh nghiệp quý 2 năm tài chính 2025 giảm 13,3% so với năm ngoái. Đây được coi là thành quả bước đầu sau 3 năm tái cấu trúc.

“ Nếu như nhìn vào biểu đồ tăng trưởng doanh thu hợp nhất của công ty, có thể thấy rằng doanh thu một quý hiện nay đã gần bằng doanh thu 12 tháng của 3 năm trước ”, phía Coteccons cho biết.

Nhìn lại hành trình 3 năm tái cấu trúc và cả 20 năm hình thành và phát triển, ông Bolat Duisenov – Chủ tịch HĐQT Coteccons nhấn mạnh điều làm nên khác biệt của “ông trùm xây dựng” này là dám mơ lớn.

Ông Bolat Duisenov – Chủ tịch HĐQT Coteccons

“ Chính điều đó làm tầm vóc của chúng tôi lớn nhanh, với doanh thu 20-30% CAGR. Chúng tôi muốn được công nhận là Industry Leader – Người dẫn dắt ngành xây dựng Việt Nam để có thể bước ra ngoài sân chơi quốc tế. Đây không chỉ là chiến lược phát triể,n mà còn là cam kết của Coteccons trong việc khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của kỹ sư Coteccons ”, Chủ tịch Coteccons cho hay.

Ghi nhận doanh thu từ thị trường nước ngoài

6 tháng đầu năm tài chính 2025, giá trị hợp đồng ký mới của Coteccons đạt 16.800 tỷ đồng, nâng tổng backlog lên gần 35.000 tỷ đồng, đảm bảo nguồn công việc dồi dào cho các quý tiếp theo.

Coteccons cho biết thành công trên phần lớn đến từ chiến lược “repeat sales” – trở thành nhà thầu “ruột” của các chủ đầu tư. Bằng chứng là Vingroup, Sun Group, Ecopark, Capital Land… đã giao phó các dự án thứ 2, thứ 3…cho Coteccons. Đáng chú ý, tỷ trọng doanh số dự án “repeat sales”/tổng số dự án trúng thầu hiện chiếm khoảng 70%.

Bên cạnh đó, Coteccons cũng mở rộng danh mục hợp tác với các chủ đầu tư mới tại những dự án như: Trường liên cấp St.Nicholas tại Đà Nẵng; Nhà máy sản xuất vải tại Tây Ninh…

Một dấu mốc quan trọng nữa của Coteccons trong năm qua là ghi nhận doanh thu đầu tiên từ thị trường Mỹ và Campuchia, góp phần củng cố cam kết của Ban lãnh đạo trong chiến lược đa dạng hóa doanh thu từ thị trường toàn cầu.