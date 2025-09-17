Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ đạt thỏa thuận khung với Trung Quốc về việc mua lại TikTok

17-09-2025 - 10:10 AM | Kinh tế số

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận khung để chuyển ứng dụng video ngắn TikTok sang quyền sở hữu do Mỹ kiểm soát

Hãng AP đưa tin thỏa thuận này sẽ được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xác nhận trong cuộc điện đàm ngày 19-9.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, chính phủ Mỹ sẽ không tham gia vào các chi tiết tài chính hoặc thương mại của thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu. Thay vào đó, đây là một giao dịch được đàm phán trực tiếp giữa hai bên tư nhân là công ty ByteDance của Trung Quốc và một bên mua của Mỹ.

Mỹ đạt thỏa thuận khung với Trung Quốc về việc mua lại TikTok- Ảnh 1.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung về quyền sở hữu TikTok, ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình sẽ điện đàm chốt thỏa thuận. Ảnh: AP

Về phía Trung Quốc, Đại diện Thương mại Quốc tế Lý Thành Cương xác nhận hai bên đã đạt "đồng thuận khung cơ bản" để giải quyết các vấn đề liên quan đến TikTok theo hướng hợp tác, đồng thời giảm bớt các rào cản đầu tư.

Thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết những lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ, bao gồm việc quản lý dữ liệu người dùng và thuật toán độc quyền của TikTok. 

Các quan chức Mỹ lo ngại luật pháp Trung Quốc có thể yêu cầu ByteDance cung cấp dữ liệu cho chính phủ.

Ông Vương Kinh Đào từ Ủy ban Các vấn đề Không gian mạng Trung ương Trung Quốc cho biết đã có sự đồng thuận về việc ủy quyền sử dụng tài sản trí tuệ như thuật toán và giao cho một đối tác xử lý dữ liệu người dùng tại Mỹ.

Báo Nga: Việt Nam đang nắm "kho báu" 100 tỷ USD

Theo Huệ Bình

Người Lao Động

