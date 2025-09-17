Báo Nga: Việt Nam đang nắm "kho báu" 100 tỷ USD

Hãng tin Sputnik (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Việt Nam đang nắm kho báu 100 tỷ USD".

Theo bài viết, Việt Nam hiện đang nắm giữ lượng tài sản số ước tính khoảng 100 tỷ USD, mở ra khả năng trở thành một trong những trung tâm giao dịch tài sản mã hóa có quản lý tại châu Á trong tương lai gần.

Với vị trí thứ 5 toàn cầu về mức độ phổ cập tiền mã hóa, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản số được kỳ vọng sẽ đưa hoạt động giao dịch tại Việt Nam từng bước đi vào khung khổ pháp lý, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Top 5 thế giới về phổ cập tài sản số

Theo quỹ đầu tư Dragon Capital, con số 100 tỷ USD cho thấy tốc độ phát triển ấn tượng của thị trường tài sản số tại Việt Nam. Quỹ đầu tư này đánh giá Nghị quyết 05/2025/NQ-CP là bước đi chiến lược, có tính định hướng quan trọng giúp thị trường vận hành nhanh chóng và bài bản hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia có tỷ lệ phổ cập tiền mã hóa cao nhất thế giới, Nghị quyết 05 được xem là dấu mốc lịch sử, lần đầu tiên thiết lập một khung pháp lý chính thức cho thị trường tài sản số.

Các chuyên gia của Dragon Capital nhận định, việc có hành lang pháp lý sẽ góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ và rủi ro từ các nền tảng chưa được giám sát, đồng thời hỗ trợ mục tiêu phát triển thị trường vốn trong nước theo chiều sâu. Đây cũng là tiền đề để Việt Nam vươn lên thành trung tâm tài sản mã hóa có quản lý trong khu vực.

Việt Nam hiện đang nắm giữ lượng tài sản số ước tính khoảng 100 tỷ USD. Ảnh: Sputnik

Nghị quyết 05 quy định giai đoạn thí điểm kéo dài 5 năm. Đây được xem là nền tảng khởi đầu, tạo điều kiện để các giao dịch tài sản số đi vào khuôn khổ, nâng cao sự minh bạch và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh dẫn báo cáo năm 2025 của Chainalysis cho biết Việt Nam thuộc nhóm quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ chấp nhận tài sản số, cao gấp 3–4 lần mức trung bình toàn cầu.

Trong khi đó, thống kê của Triple-A chỉ ra rằng đến năm 2024, hơn 20% dân số Việt Nam đã sở hữu tài sản mã hóa. Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng nộp thuế và giao dịch trên các nền tảng hợp pháp nếu được pháp luật bảo vệ, qua đó củng cố niềm tin của những người đã tham gia và khuyến khích thêm các nhà đầu tư mới.

Nên chọn mô hình nào?

Câu hỏi lớn hiện nay là Việt Nam sẽ lựa chọn mô hình sàn giao dịch tài sản mã hóa nào cho phù hợp. Đây là vấn đề được giới chuyên môn và cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

PGS-TS Trần Hùng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển công nghệ ngân hàng (ĐHQG TP HCM), cho rằng không có mô hình nào là hoàn hảo tuyệt đối. Việt Nam nên tiếp cận theo hướng kết hợp: vừa tham khảo kinh nghiệm quốc tế, vừa điều chỉnh theo bối cảnh trong nước.

Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được thí điểm trong 5 năm, theo Nghị quyết của Chính phủ. Ảnh: Binance

Một lựa chọn khả thi là áp dụng mô hình "sandbox" – cơ chế thử nghiệm có kiểm soát – như Singapore và Anh đang triển khai. Mô hình này cho phép cơ quan quản lý theo dõi, thu thập dữ liệu thực tiễn trong khi vẫn duy trì không gian sáng tạo cho các doanh nghiệp tài chính.

Bài học từ Nhật Bản và Hàn Quốc tập trung vào bảo vệ người tiêu dùng, với các quy định cấp phép sàn giao dịch nghiêm ngặt về vốn, an toàn bảo mật và tách biệt tài sản khách hàng.

Trong khi đó, Thụy Sĩ và Singapore là những quốc gia tiên phong trong việc xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động huy động vốn bằng tài sản số, với cách phân loại tài sản rõ ràng, giúp doanh nghiệp dễ dàng gọi vốn hợp pháp.

Ông Trần Hùng Sơn nhấn mạnh, về lâu dài Việt Nam cần hướng đến một bộ luật toàn diện, thống nhất, tương tự khung pháp lý MiCA của Liên minh châu Âu. Đây sẽ là nền tảng để quản lý toàn bộ thị trường tài sản mã hóa, vừa đảm bảo kiểm soát, vừa thúc đẩy đổi mới.