Mỹ nhân đẹp nhất phim Việt hiện tại bị đồn dao kéo suốt 2 năm, lộ bức ảnh hàng hiếm bóc trần sự thật

Việt Hoa sinh năm 1996, là nữ diễn viên trẻ đang lên rất được yêu thích của màn ảnh Việt. Những năm gần đây, cô liên tục đóng chính trong các dự án lớn như Anh Có Phải Đàn Ông Không, Độc Đạo,... và hiện tại là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Xinh đẹp, diễn tốt, Việt Hoa được đánh giá cao hơn hẳn so với các đồng nghiệp cùng lứa. Đặc biệt ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, cô được cho là diễn xuất lấn át cả Quỳnh Kool lẫn Phương Oanh, những người có nhiều kinh nghiệm đóng phim hơn mình.

Không chỉ diễn xuất, nhan sắc của Việt Hoa qua mỗi dự án phim cũng là chủ đề hot được săn đón. Sau vài năm làm nghề, nhan sắc của cô thăng hạng rõ rệt, gương mặt thon gọn hơn, body nóng bỏng hơn, các đường nét được cho là mềm mại, hài hòa hơn rất nhiều. Chính bởi lý do này mà suốt từ 2024 đến nay, Việt Hoa vướng phải tin đồn dao kéo, đỉnh điểm là giai đoạn đóng Độc Đạo, khi cô xuất hiện với tạo hình xinh đẹp, quyến rũ khác hẳn những phim trước. Kết quả cô phải lên tiếng đính chính, khẳng định mình thay đổi chỉ vì tăng - giảm cân và hoàn toàn chưa có nhu cầu sửa.

Việt Hoa thời Cô Gái Nhà Người Ta

Sang Độc Đạo, một màn lột xác quá gắt

Dĩ nhiên, một bộ phận khán giả vẫn không buông tha, cho rằng Việt Hoa nhất định có can thiệp thẩm mỹ. Thế nhưng mọi tin đồn bắt buộc phải dập tắt khi mới đây nhất, bức ảnh thời trẻ của bố nữ diễn viên được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Cư dân mạng bất ngờ bởi trong bức ảnh đen trắng chất lượng thấp, diện mạo của bố Việt Hoa lại đúng chuẩn chất lượng cao với sống mũi thẳng tắp, cằm v-line và môi trái tim. Nhìn hình ảnh này, khán giả có thể khẳng định chắc nịch rằng Việt Hoa đẹp từ trong bụng mẹ, do được hưởng gen di truyền từ bố chứ hoàn toàn không có chuyện dao kéo. Nhiều người cũng để lại những bình luận cảm thán, cho rằng nữ diễn viên quá giống bố, thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp tự nhiên từ bố mình.

Bức ảnh hàng hiếm, tiết lộ diện mạo của bố Việt Hoa