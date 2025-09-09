Mỹ nhân được gọi là "quốc bảo nhan sắc Việt" 30 tuổi chưa lấy chồng, từng tuyên bố 1 điều gây sốc

Á hậu Huyền My có lẽ là mỹ nhân Việt hiếm hoi được báo Trung Quốc cũng như khán giả xứ Trung nhiều lần tung hô là mỹ nhân số 1 Việt Nam.

Cụ thể, năm 2017, trang tin Sohu của Trung Quốc đăng tải bài viết khen ngợi nhan sắc á hậu Huyền My. Tờ Sohu đặt dòng tít "Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam" kèm lời giới thiệu "mỹ nữ vốn ở trên tiên giới, cớ sao lại đi lạc chốn nhân gian". Đi kèm bài viết là loạt ảnh đẹp tựa tiên nữ của Top 10 Miss Grand International 2017.

Sau đó, tờ Weixin cũng đã gọi cô là "thiên thần Việt Nam", hết lời trầm trồ trước gương mặt trong trẻo, hàm răng trắng đều và làn da mịn màng.

Vào 2023, tờ Sina cũng đăng bài viết với tiêu đề gây bão: "Mỹ nhân số một Việt Nam Nguyễn Trần Huyền My liệu có vượt mặt dàn sao nữ trong nước?".

Trang này không ngần ngại khẳng định vẻ đẹp của á hậu Việt có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội nhiều minh tinh Hoa ngữ.

Tháng 5 năm nay, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ lan truyền hình ảnh của á hậu Huyền My kèm dòng tiêu đề gây xôn xao: "Mỹ nhân số 1 Việt Nam - nhan sắc còn vượt cả Lưu Diệc Phi?".

Á hậu Huyền My.

Vậy Huyền My là ai, cuộc sống giờ thế nào?

Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trước khi giành danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 ở tuổi 19.

Năm 2017, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International tổ chức tại Phú Quốc, gây ấn tượng mạnh mẽ khi liên tục lọt top thí sinh được yêu thích và dừng chân ở Top 10 chung cuộc.

Với gương mặt thanh thoát, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ, Huyền My được nhận xét là một trong những nhan sắc hàng đầu showbiz.

Sau khi trở thành á hậu, Huyền My tiếp tục tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực giải trí như đóng phim, làm MC, tham gia gameshow... Vài năm gần đây, Huyền My ít hoạt động showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh, MC.

Chia sẻ về lựa chọn này, mỹ nhân số 1 Việt Nam nói: "Dần dần, tôi không thích xuất hiện ở nơi đông người nữa và cũng không muốn cuộc sống bon chen hay áp lực. Tuổi trẻ của tôi, tôi nghĩ mình đã cống hiến đủ rồi và đến thời điểm này, tôi lựa chọn cuộc sống yên bình gần gia đình, được làm những gì bản thân yêu thích" (nguồn: Phụ nữ số).

Nhan sắc "mỹ nhân số 1 Việt Nam" trong mắt truyền thông Trung Quốc.

Vẻ đẹp đời thường của mỹ nhân sinh năm 1995.

Và khi chuẩn bị lên hình ở vai trò MC.

Về chuyện tình cảm, “Quốc bảo nhan sắc Việt” từng chia sẻ, cô có 2 cuộc tình. Trong một bài phỏng vấn trên Znews, á hậu Huyền My từng tuyên bố nếu đến năm 30 tuổi cô chưa lấy chồng thì sẽ không kết hôn nữa.

Huyền My nói: “Tôi thích lập gia đình sớm để được gần bên con như hai người bạn. Nhưng tiếc là duyên chưa đến. Tôi không muốn lấy chồng quá muộn. Nếu 30 tuổi mà chưa lấy chồng, chắc tôi sẽ không kết hôn nữa".

Tuy nhiên, hiện tại người đẹp đã ở tuổi 30 nhưng vẫn thường xuyên than “ế” trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, cô vẫn để chế độ “độc thân”.

Mới đây, Huyền My chia sẻ về chuyện vẫn chưa lập gia đình. Cô bày tỏ: "Chuyện tình cảm rất khó nói, có thể mình muốn kết hôn ngay nhưng đâu thể lập tức làm được. Khi chưa 20 tuổi, tôi muốn có em bé thật sớm để gần gũi hơn với con cái nhưng giờ thì khác. Tôi không muốn cưới chỉ vì áp lực tuổi tác hay vì người khác giục giã", nguồnVietnamnet.

Huyền My cho rằng, cô có tiêu chí rõ ràng về chuyện tình cảm cũng như ý trung nhân. Vì không dễ dãi nên đến giờ vẫn chưa “chốt hạ” được ai.

Huyền My dành nhiều thời gian cho gia đình.

Cô tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 30 vì chưa "chốt" được ý trung nhân.

Hiện tại, cuộc sống của "mỹ nhân số 1 Việt Nam" rất yên bình. Mỗi ngày, cô đều ưu tiên gia đình, cố gắng về ăn cơm tối cùng bố mẹ, hạn chế tụ tập bạn bè và dành nhiều thời gian ở nhà. Huyền My tâm sự: "Em ít đi chơi với bạn bè, phần vì không quen, phần vì cảm thấy gắn bó với gia đình hơn. Nếu sau này có con, em cũng muốn giữ truyền thống đó", (nguồn: Thanh Niên)

Một trong những niềm đam mê đặc biệt của Huyền My hiện tại là thể thao, đặc biệt là golf. Dù lui về hậu trường, Huyền My vẫn theo dõi showbiz. Cô chọn cách xuất hiện có chọn lọc, vừa để duy trì hình ảnh vừa đảm bảo đời sống riêng tư.