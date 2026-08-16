Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nhân showbiz nổi danh là "nữ hoàng chứng khoán" nay lâm thảm cảnh, nhìn tiền bốc hơi đến 95,75%

| | Lifestyle

Trước đó, ngôi sao này được biết đến là "chuyên gia chứng khoán", "triệu phú chứng khoán" của showbiz.

Mỹ nhân showbiz nổi danh là "nữ hoàng chứng khoán" nay lâm thảm cảnh, nhìn tiền bốc hơi đến 95,75%- Ảnh 1.

Mới đây, nữ phát thanh viên kiêm diễn viên Choi Hwa Jung đã tiết lộ sự thật bất ngờ: bà đang thực sự gặp khó khăn về mặt tinh thần do thua lỗ lớn. Trước đó, Choi Hwa Jung được biết đến là "chuyên gia chứng khoán", "triệu phú chứng khoán" của showbiz Hàn. 

Trong video, khi Hong Jin Kyung hỏi đùa "Chẳng phải chị là triệu phú chứng khoán sao, có rất nhiều bài báo nói chị giàu có?", Choi Hwa Jung đã bày tỏ sự thất vọng "Tôi có rất nhiều điều muốn nói". Nữ phát thanh viên thở dài: "Mọi người xung quanh tôi phát điên lên vì những bài báo đó. Tôi sợ lắm. Họ thực sự không biết tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ về mặt tinh thần vì chuyện cổ phiếu. Cuộc sống quả thật là một vở hài kịch khi nhìn từ xa, nhưng lại là một bi kịch khi nhìn gần".

Mỹ nhân showbiz nổi danh là "nữ hoàng chứng khoán" nay lâm thảm cảnh, nhìn tiền bốc hơi đến 95,75%- Ảnh 2.

Choi Hwa Jung "bốc hơi" tài sản vì thị trường chứng khoán lao dốc. Ảnh: MyDaily

Cụ thể, công ty mà Choi Hwa Jung và Hong Jin Kyung đầu tư vào đang có nguy cơ hủy niêm yết. Bộ đôi nghệ sĩ tiết lộ họ đã từ bỏ hy vọng kiếm lời: "Nhìn đây. Cổ phiếu mà chúng tôi đang nắm giữ đã giảm 94,87%". Một lúc sau, họ vào cập nhật lại thì thấy giá cổ phiếu đã giảm mạnh hơn nữa, ghi nhận con số đáng kinh ngạc là -95,75%.

Choi Hwa Jung tiếp tục than phiền chuyện tài sản đã "bốc hơi" thông qua thị trường chứng khoán Hàn Quốc: "Tất nhiên là vì lòng tham. Tôi không bao giờ bán. Tôi luôn chọn không bán. Tôi không bán, các bạn biết đấy. Tôi quá nổi tiếng vì không bán". Nhưng sau đó cô thú nhận rằng việc bán tháo bắt buộc hoàn toàn là để đóng thuế: "Quản lý của tôi cứ bảo tôi 'Đừng chỉ không bán, hãy bán vì phải đóng thuế' vì tôi phải đóng thuế. Nếu không phải đóng thuế, tôi đã không bán. Tôi chỉ bán một ít khi giá tăng. Làm sao tôi có thể bán hết được? Vì vậy, hiện tại tôi đang lỗ cùng phần còn lại".

Mỹ nhân showbiz nổi danh là "nữ hoàng chứng khoán" nay lâm thảm cảnh, nhìn tiền bốc hơi đến 95,75%- Ảnh 3.

Giá chứng khoán của Choi Hwa Jung giảm 94,87%, sau đó giảm đến 95,75%. Ảnh: MyDaily

Những chia sẻ của Choi Hwa Jung nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của khán giả. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc (chỉ số KOSPI) đã trải qua chuỗi lao dốc lịch sử vào cuối tháng 7/2026, bốc hơi hơn 40% giá trị và khiến Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch nhiều lần do hoảng loạn bán tháo. Sự kiện này đã gây ra ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội Hàn Quốc.

Choi Hwa Jung sinh năm 1961, là một nữ diễn viên, nghệ sĩ giải trí kiêm phát thanh viên kỳ cựu vô cùng được yêu mến tại Hàn Quốc. Bước chân vào ngành giải trí từ đầu thập niên 1980, bà đã khẳng định được tên tuổi đa tài qua nhiều lĩnh vực từ truyền hình, điện ảnh cho đến sân khấu kịch. Không chỉ ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Hotelier, Wonderful Days, hay gần đây nhất là vai trò khách mời gây thương nhớ trong Queen of Tears, Choi Hwa Jung còn là một biểu tượng phát thanh với chương trình phát thanh huyền thoại Choi Hwa Hung's Power Time trên đài SBS Power FM suốt hơn 27 năm.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, Choi Hwa Jung còn được công chúng ngưỡng mộ đặc biệt nhờ lối sống tích cực, nguồn năng lượng tươi trẻ cùng gu thẩm mỹ tinh tế ở độ tuổi U70. Bà thường xuyên chia sẻ những bí quyết chăm sóc bản thân, nấu ăn khéo léo và tận hưởng cuộc sống độc thân sang chảnh, tràn đầy cảm hứng trên kênh YouTube cá nhân Hello, Choi Hwa Jung. 

Mỹ nhân showbiz nổi danh là "nữ hoàng chứng khoán" nay lâm thảm cảnh, nhìn tiền bốc hơi đến 95,75%- Ảnh 4.

Ảnh: X

Mỹ nhân showbiz nổi danh là "nữ hoàng chứng khoán" nay lâm thảm cảnh, nhìn tiền bốc hơi đến 95,75%- Ảnh 5.

Choi Hwa Jung sinh năm 1961, là nghệ sĩ đa năng của showbiz Hàn. Ảnh: SBS

Nguồn: MyDaily

Theo Minh Hồng

thanhnienviet.vn

Từ Khóa:
hàn quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có tuyến tàu 17,5km, hiện đại bậc nhất như ở Pháp, Đức: Do “ông lớn” BĐS dốc tiền đầu tư, tiến độ khiến chuyên gia cũng phải bất ngờ

Việt Nam sắp có tuyến tàu 17,5km, hiện đại bậc nhất như ở Pháp, Đức: Do “ông lớn” BĐS dốc tiền đầu tư, tiến độ khiến chuyên gia cũng phải bất ngờ Nổi bật

Vì sao kệ bếp mở từng rất được ưa chuộng nhưng ngày càng nhiều gia đình dùng vài năm rồi muốn bỏ?

Vì sao kệ bếp mở từng rất được ưa chuộng nhưng ngày càng nhiều gia đình dùng vài năm rồi muốn bỏ? Nổi bật

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham

09:37 , 16/08/2026
Hòa Minzy: "Em yêu anh!"

Hòa Minzy: "Em yêu anh!"

08:18 , 16/08/2026
Doãn Hải My "thả hồn" chiều cafe thơ mộng, đăng một bộ ảnh thôi mà cũng đủ khiến fan hết lời khen ngợi

Doãn Hải My "thả hồn" chiều cafe thơ mộng, đăng một bộ ảnh thôi mà cũng đủ khiến fan hết lời khen ngợi

07:24 , 16/08/2026
Tình hình hiện tại của Cao Thái Sơn

Tình hình hiện tại của Cao Thái Sơn

07:06 , 16/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên