Mỹ Tâm đang nói dối

Sau màn công bố dự án gây sốt cõi mạng, phía Mỹ Tâm tiếp tục tung ra 1st Look Trailer của phim Tài, dự án mà nữ ca sĩ nắm vai trò sản xuất và giao ghế đạo diễn cho Mai Tài Phến. Trích đoạn dài hơn nửa phút đã phần nào hé lộ cốt truyện, bối cảnh phim, đồng thời gây tò mò bởi một bóng dáng bí ẩn.

1st Look phim Tài

Đoạn video mở đầu bằng cảnh làng quê miền Tây yên bình nhưng nhanh chóng chuyển tông đen tối với câu thoại nặng nề: “Mày đừng có nghĩ, cứ quay đầu làm việc tốt sẽ trở thành người trong sạch. Tay đã nhúng chàm rồi thì khó rửa sạch lắm con à”. Tiếp đó là hình ảnh Tài (Mai Tài Phến đóng) làm việc cực nhọc ở khu chợ cá, mở ra bối cảnh lao động miền quê nghèo. Ngoài ra, một tình tiết hé lộ Tài từng có quá khứ đi buôn lậu.

Mai Tài Phến trong phim

Đoạn 1st Look Trailer tiếp tục hé lộ cảnh Tài bị va quẹt xe, ngã bất tỉnh. Trong cơn mê man, anh trông thấy bóng dáng một cô gái bí ẩn xuất hiệ băng bó vết thương cho mình. Đây cũng là chi tiết chính yếu khiến cho cư dân mạng không khỏi tò mò, thậm chí nghi ngờ liệu đây có phải Mỹ Tâm không. Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã đăng đàn khẳng định cô gái đó không phải mình. Thậm chí cô còn dùng cả AI đã làm rõ ảnh, nhận về kết quả khác xa.

Thế nhưng cộng đồng mạng không hề tin tưởng vào lời nói của cô, nhất là qua ánh mắt tinh tường của fan cứng. Trước đó, Mỹ Tâm được cho là sẽ tham gia diễn xuất trong phim Tài chứ không chỉ sản xuất, nhất là ở chi tiết chữ "MT" trên thuyền trong ảnh Poster đầu tiên.

Mỹ Tâm khẳng định cô không phải cô gái trong đoạn 1st Look nhưng người hâm mộ đã nhanh tay nhờ đến AI để làm rõ mặt cô gái trong video

Mặt khác, đoạn video còn hé lộ sự góp mặt của Long Đẹp Trai (vai chú Tư) và Vinh Râu (vai Đạt) với những câu thoại gần gũi, hứa hẹn là cây hài của phim. Trong lần trở lại này, Mai Tài Phến đảm nhận cùng lúc 3 vai trò: đạo diễn, biên kịch và nam chính. Chia sẻ về lý do quyết định sản xuất phim, Mỹ Tâm cảm thấy ở Mai Tài Phến có sự quyết liệt và tiềm năng, dù ban đầu hai người có sự xung đột phong cách kể chuyện.

Phim Tài dự kiến ra rạp vào mùa xuân 2026.