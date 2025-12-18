Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ Tâm đang nói dối

18-12-2025 - 19:15 PM | Lifestyle

Khán giả tỏ ra không tin tưởng phát ngôn mới của Mỹ Tâm.

Sau màn công bố dự án gây sốt cõi mạng, phía Mỹ Tâm tiếp tục tung ra 1st Look Trailer của phim Tài, dự án mà nữ ca sĩ nắm vai trò sản xuất và giao ghế đạo diễn cho Mai Tài Phến. Trích đoạn dài hơn nửa phút đã phần nào hé lộ cốt truyện, bối cảnh phim, đồng thời gây tò mò bởi một bóng dáng bí ẩn.

1st Look phim Tài

Đoạn video mở đầu bằng cảnh làng quê miền Tây yên bình nhưng nhanh chóng chuyển tông đen tối với câu thoại nặng nề: “Mày đừng có nghĩ, cứ quay đầu làm việc tốt sẽ trở thành người trong sạch. Tay đã nhúng chàm rồi thì khó rửa sạch lắm con à”. Tiếp đó là hình ảnh Tài (Mai Tài Phến đóng) làm việc cực nhọc ở khu chợ cá, mở ra bối cảnh lao động miền quê nghèo. Ngoài ra, một tình tiết hé lộ Tài từng có quá khứ đi buôn lậu.

Mai Tài Phến trong phim

Đoạn 1st Look Trailer tiếp tục hé lộ cảnh Tài bị va quẹt xe, ngã bất tỉnh. Trong cơn mê man, anh trông thấy bóng dáng một cô gái bí ẩn xuất hiệ băng bó vết thương cho mình. Đây cũng là chi tiết chính yếu khiến cho cư dân mạng không khỏi tò mò, thậm chí nghi ngờ liệu đây có phải Mỹ Tâm không. Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã đăng đàn khẳng định cô gái đó không phải mình. Thậm chí cô còn dùng cả AI đã làm rõ ảnh, nhận về kết quả khác xa.

Thế nhưng cộng đồng mạng không hề tin tưởng vào lời nói của cô, nhất là qua ánh mắt tinh tường của fan cứng. Trước đó, Mỹ Tâm được cho là sẽ tham gia diễn xuất trong phim Tài chứ không chỉ sản xuất, nhất là ở chi tiết chữ "MT" trên thuyền trong ảnh Poster đầu tiên.

Mỹ Tâm khẳng định cô không phải cô gái trong đoạn 1st Look nhưng người hâm mộ đã nhanh tay nhờ đến AI để làm rõ mặt cô gái trong video

Mặt khác, đoạn video còn hé lộ sự góp mặt của Long Đẹp Trai (vai chú Tư) và Vinh Râu (vai Đạt) với những câu thoại gần gũi, hứa hẹn là cây hài của phim. Trong lần trở lại này, Mai Tài Phến đảm nhận cùng lúc 3 vai trò: đạo diễn, biên kịch và nam chính. Chia sẻ về lý do quyết định sản xuất phim, Mỹ Tâm cảm thấy ở Mai Tài Phến có sự quyết liệt và tiềm năng, dù ban đầu hai người có sự xung đột phong cách kể chuyện.

Phim Tài dự kiến ra rạp vào mùa xuân 2026.

Áp lực của Mai Tài Phến

Theo Thành Vũ

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vợ chồng Thanh Hằng và con số 5,1 tỷ đồng

Vợ chồng Thanh Hằng và con số 5,1 tỷ đồng Nổi bật

Nhà trồng 4 cây này thì giữ cho kỹ, gia chủ không giàu cũng khó mà nghèo, chặt đi là mất lộc ngay

Nhà trồng 4 cây này thì giữ cho kỹ, gia chủ không giàu cũng khó mà nghèo, chặt đi là mất lộc ngay Nổi bật

Chia buồn cùng Tăng Thanh Hà

Chia buồn cùng Tăng Thanh Hà

18:39 , 18/12/2025
Nam ca sĩ được Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay chúc mừng, một chi tiết gây sốt

Nam ca sĩ được Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay chúc mừng, một chi tiết gây sốt

16:40 , 18/12/2025
Mỹ nhân Vbiz rời sân khấu ngay đỉnh cao sự nghiệp, ngoại hình tới tài năng đều xứng đáng được biết đến

Mỹ nhân Vbiz rời sân khấu ngay đỉnh cao sự nghiệp, ngoại hình tới tài năng đều xứng đáng được biết đến

16:36 , 18/12/2025
Choáng ngợp trước công viên băng tuyết lớn nhất hành tinh

Choáng ngợp trước công viên băng tuyết lớn nhất hành tinh

16:17 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên