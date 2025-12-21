Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Cuối cùng các em xé ra làm 8 mảnh. Tụi em thích dữ chưa?", Mỹ Tâm nói.

Liveshow See The Light của Mỹ Tâm dù đã diễn ra một tuần nhưng dư âm với người yêu mến cô vẫn như ngày hôm qua. Trong đó, clip chia sẻ của Mỹ Tâm về vụ chiếc áo bị xé 8 mảnh bất ngờ lại khiến fan rần rần.

Cụ thể, Mỹ Tâm khiến khán giả bật cười khi bất ngờ nhắc lại một kỷ niệm khó quên trong đêm nhạc 3 năm trước khi khán giả đòi cô tặng chiếc mũ đang đội.

"Nghĩ sao mà xin cái mũ của người ta, nghĩ sao vậy trời? Các em nghĩ sao vậy? Tôi nhớ ba năm trước, áo của tôi quăng xuống, các bạn đòi 'quăng xuống cho em đi, quăng xuống cho em đi', rồi tôi tặng thiệt luôn. Cuối cùng các em xé ra làm 8 mảnh. Tụi em thích dữ chưa?".

Dù kể lại câu chuyện với chút "trách yêu", Mỹ Tâm vẫn khiến khán giả phấn khích khi tiếp tục quăng chiếc mũ đang đội xuống phía dưới sân khấu, đáp lại sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Mỹ Tâm lên tiếng vụ chiếc áo bị xé thành 8 mảnh- Ảnh 1.

Mỹ Tâm ném mũ xuống cho khán giả.

Không chỉ mang đến những khoảnh khắc vui nhộn, Mỹ Tâm còn gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về tình yêu trước khi thể hiện ca khúc mới. Nữ ca sĩ nói:

"Tôi muốn gửi đến thông điệp về tình yêu trong đau khổ – nếu đau quá thì hãy buông và nếu đã buông thì chúng ta không cần phải lo sợ".

Chia sẻ đầy cảm xúc của Mỹ Tâm lập tức nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ hơn 40.000 khán giả, với những tràng hò hét và vỗ tay không ngớt, khép lại một đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc.

Mỹ Tâm sinh năm 1981 là một trong những ca sĩ hàng đầu của V-pop. Cô ghi dấu ấn với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc cùng loạt hit gắn liền nhiều thế hệ khán giả như Ước gì, Họa mi tóc nâu, Người hãy quên em đi, Đừng hỏi em…

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Mỹ Tâm còn được yêu mến bởi hình ảnh nghệ sĩ bền bỉ, chuyên nghiệp và đời tư kín tiếng. Sau hơn 20 năm hoạt động, cô vẫn giữ sức hút lớn, thường xuyên tổ chức các concert quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Theo Li La

Thanh niên Việt

