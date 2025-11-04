Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

04-11-2025

"Tinh thần của tôi đang rất ổn" – Mỹ Tâm nói.

Mới đây, chương trình On Set đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm.

Tại chương trình tuần này, Mỹ Tâm chia sẻ về việc ăn khoai lang, trứng luộc gần đây.

Cô nói: "Thực ra tôi đang hơi tròn nên mấy bạn ở công ty buộc tôi phải giảm cân. Giảm cân được hay không tôi chưa dám nói nhưng cũng phải có ý thức về việc đó một chút.

Nhiều khi làm xong mọi việc rồi nên tôi vô tư, không bị áp lực gì nên tăng cân. Tôi hi vọng lúc tập luyện sẽ gầy đi một chút để mặc đồ cho đẹp".

Sắp tới đây, Mỹ Tâm sẽ tổ chức một liveshow lớn ở sân vận động Mỹ Đình với số vé lên tới 40 nghìn khán giả, điều mà không ca sĩ nào cũng làm được ở thời điểm hiện tại.

Cô chia sẻ: "Tinh thần của tôi đang rất ổn. Nói chung, mọi thứ đều có quy trình rồi, các bạn trong công ty tôi cứ làm đúng theo quy trình thôi. Hiện tại thì mọi thứ đang khá ổn, chưa có dấu hiệu stress.

Mỹ Tâm: "Tôi không phải chứng minh điều gì"- Ảnh 2.

Tôi nghĩ, lần trước ở liveshow Tri âm đã bán được 35 nghìn vé rồi thì lần này lên một chút là 40 nghìn vé chắc vẫn ok. Tôi chuẩn bị kỹ hơn thì sẽ làm được thôi".

Với tôi, Tri âm mới là liveshow tôi bắt buộc phải làm vì tôi nghĩ mình còn mắc nợ với khán giả. Tôi nghĩ, cả một chuỗi hành trình của mình từ album vol 1 tới vol 9 vẫn chưa làm được một liveshow đúng nghĩa như vậy với khán giả nên buộc phải làm. Khi mọi thứ diễn ra, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tới bây giờ tôi làm liveshow này không phải trong tâm thế buộc phải làm hay phải chứng minh điều gì.

Tôi đang trong trạng thái thư thái, cảm thấy mọi việc đến với mình một cách ngẫu nhiên, có duyên và tôi đồng ý vì tôi thấy thích, hưng phấn.

Cũng phải nói thật là lần này cũng có một sự kết hợp với nhà tài trợ. Họ mong muốn thực hiện một liveshow lớn của tôi để đến gần hơn với khán giả. Tôi nghe xong cũng hứng thú và đồng ý làm thôi.

Liveshow này với tôi như một cái duyên, cuộc gặp gỡ tự nhiên mà tôi muốn mang đến cho khán giả".

Được biết, liveshow sắp tới của Mỹ Tâm là liveshow lớn nhất về lượng khán giả mà một ca sĩ solo tại Việt Nam đạt được từ trước tới nay.

