Mỹ 'trao tặng' Nga quyền thống trị Bắc Cực

09-08-2025 - 15:27 PM | Tài chính quốc tế

Việc Mỹ cô lập Nga đã khiến Moscow bắt tay với Bắc Kinh để thống trị Bắc Cực, giành hết lợi ích của Washington ở vùng đất lạnh giá cực bắc trái đất.

Mỹ 'trao tặng' Nga quyền thống trị Bắc Cực- Ảnh 1.

Tạp chí “Chính sách đối ngoại” (Foreign Policy”) của Mỹ mới đây đã có bài viết cảnh báo rằng, chính nỗ lực của Hoa Kỳ và các đồng minh nhằm cô lập Nga có thể sẽ khiến Washington tự tay trao tặng “mỏ vàng” Bắc Cực cho hai đối thủ là Moscow và Bắc Kinh.

Theo bài viết, Bắc Cực hiện đang là nơi diễn ra một cuộc đấu tranh chiến lược khốc liệt để giành quyền tiếp cận dầu mỏ, khí đốt, cơ hội phát triển kinh tế và thống trị tuyến đường biển phương Bắc.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, trong thời gian qua, chính quyền của ông Vladimir Putin đã củng cố đáng kể vị thế của mình trong khu vực, trong khi các đời Tổng thống Mỹ gần đây như ông Barak Obama, Donald Trump, Joe Biden… đã làm suy yếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Bắc Cực.

Foreign Policy nhấn mạnh, hiện Nga vẫn đang tiếp tục củng cố vị thế của mình ở Bắc Cực và vẫn là thế lực thống trị khu vực, sở hữu khoảng 53% lãnh thổ của vùng đất lạnh giá này.

Còn Trung Quốc mặc dù không phải là quốc gia Bắc Cực nhưng cũng đang định vị mình như một ứng cử viên mới cho vị trí lãnh đạo.

Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu từ bỏ cách tiếp cận đa phương trong khu vực để đạt được các vị thế chiến lược mới và thực hiện các ưu tiên mới.

Ấn phẩm ngoại giao Mỹ cho biết thêm rằng, chính sách mà Hoa Kỳ áp dụng trong vài thập kỷ qua nhằm cô lập Nga hơn nữa hoặc thậm chí bao vây hoàn toàn nước này, có thể đẩy nhanh sự phối hợp hành động giữa Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực.

Điều này có thể làm suy yếu cán cân quyền lực trên các tuyến đường quan trọng ở Bắc Cực, suy giảm vị thế chiến lược của Mỹ và đe dọa tước đoạt lợi ích của Hoa Kỳ và các đồng minh ở Bắc Âu.

Ấn phẩm Mỹ nhắc lại, một ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là ông Steve Witkoff tại Moscow, sau đó giọng điệu chống Nga của chính quyền Washington “đã có những thay đổi nghiêm trọng”.

Một số chuyên gia cho rằng, Nga có thể đã đưa ra cho Hoa Kỳ một lời đề nghị mà Washington “không thể từ chối”. Ngoài những vấn đề liên quan đến những nhượng bộ để đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine, rất có thể đề nghị này cũng liên quan đến hợp tác ở khu vực Bắc Cực.

Theo Hoàng Yến

Giáo dục và Thời đại

