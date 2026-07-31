Nam bác sĩ giảm 18kg trong 1,5 năm, cải thiện tình trạng huyết áp cao, trông trẻ ra đến vài tuổi nhờ 3 bí quyết ai cũng làm được

Bác sĩ Lương Thành Triều, Phó Giám đốc Bệnh viện Quản lý Y tế Bắc Đầu (Đài Loan, Trung Quốc), đã chia sẻ kinh nghiệm giảm cân của mình, từ cân nặng ban đầu lên tới 84kg. Thông qua phương pháp giảm cân lành mạnh và tập thể dục, ông đã giảm cân thành công và không tăng cân trở lại. Tình trạng gan nhiễm mỡ mức độ trung bình của ông cũng đã biến mất, ông cũng không còn cần dùng thuốc để kiểm soát huyết áp.

Ông chỉ ra rằng có nhiều nguyên nhân gây béo phì, quan trọng nhất là insulin. Khi cơ thể tiết ra quá nhiều insulin, chất béo có xu hướng tích tụ và khó bị phân giải. Bước đầu tiên trong quá trình giảm cân của ông là "giảm lượng đường nạp vào", và dưới đây là những bí quyết giảm cân thành công của ông.

1. Hãy bắt đầu bằng cách giảm lượng đường nạp vào cơ thể

Để giảm tiết insulin quá mức, bác sĩ Lương khuyến nghị giảm lượng đường tiêu thụ, đặc biệt là fructose và carbohydrate tinh chế. Fructose chỉ được chuyển hóa ở gan và dễ dàng chuyển thành triglyceride, axit uric và cholesterol, dẫn đến gan nhiễm mỡ.

Việc tiêu thụ quá nhiều carbohydrate tinh chế, chẳng hạn như gạo trắng, mì và bánh mì, cũng làm tăng tiết insulin, khiến glucose được chuyển hóa thành chất béo để dự trữ.

2. Thứ tự ăn uống ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết

Ngoài việc giảm lượng đường nạp vào, ông cũng đề cập rằng thứ tự ăn uống rất quan trọng đối với việc giảm cân và kiểm soát đường huyết.

Ông đề xuất ăn theo thứ tự "nước, thịt, rau, cơm". Đầu tiên, uống nước và ăn protein từ thịt để tăng cảm giác no và thúc đẩy quá trình phân giải chất béo; sau đó ăn nhiều rau, và cuối cùng là ăn tinh bột và trái cây. Thứ tự ăn này giúp ổn định đường huyết và tránh tiết insulin quá mức.

3. Tập thể dục để tăng cường độ nhạy insulin

Mặc dù kiểm soát chế độ ăn chiếm 80% hiệu quả giảm cân, nhưng tập thể dục cũng không thể thiếu. Bác sĩ Lương cho biết, tập thể dục không chỉ đốt cháy lượng calo dư thừa mà quan trọng hơn, nó còn tăng cường độ nhạy cảm của tế bào cơ với insulin, củng cố chức năng insulin, từ đó tăng khối lượng cơ bắp và tốc độ trao đổi chất.

Đối với những người hiện đại bận rộn, ông khuyên nên tập thể dục cường độ cao ngắt quãng, phương pháp này đốt cháy mỡ thừa hiệu quả thông qua những đợt tập luyện cường độ cao ngắn. Đối với những người thừa cân hoặc lớn tuổi, chạy bộ siêu chậm là một lựa chọn tốt, vì nó đốt cháy mỡ và kích hoạt ty thể, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Nguồn và ảnh: Health 2.0