Nam ca sĩ hát mở màn cả 2 Concert Quốc Gia: “Ông hoàng nhạc đỏ” danh xứng với thực, từng nhận cát-xê 40.000 đồng

Tối 1/9, Concert Quốc Gia đặc biệt 80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, cận kề Đại lễ A80 sáng 2/9 hôm sau. Nối tiếp thành công vang dội của Tổ Quốc Trong Tim, chương trình ca nhạc chính luận lần này đã được đông đảo người dân Việt Nam đón nhận và mong chờ. Tận dụng toàn bộ lòng sân để dựng sân khấu, lượng khán giả giảm đi đáng kể so với concert thứ nhất, song, khí thế và nguồn năng lượng không hề thua kém.

Tiết mục mở màn đêm nhạc khuấy động bầu không khí với sự xuất hiện của NSƯT Đăng Dương, Lâm Bảo Ngọc và Thu Hằng. Bộ 3 thể hiện ca khúc Ca Ngợi Tổ Quốc, kết hợp với đại cảnh sân khấu hoành tráng tạo nên một bức tranh đong đầy cảm xúc. Giọng hát của 3 nghệ sĩ và phần phối khí khắc họa sâu sắc hành trình giành lại độc lập và thống nhất của dân tộc - một chặng đường được dựng xây bằng máu, xương và lòng dũng cảm của biết bao thế hệ cha ông.

Bộ 3 nghệ sĩ đã khắc hoạ tinh thần yêu nước nồng nàn qua giọng hát và âm nhạc

Bên cạnh 2 bóng hồng, NSƯT Đăng Dương cũng gây chú ý không kém. Điều bất ngờ hơn là anh cũng là nhân vật hát mở màn Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim qua ca khúc Mười Chín Tháng Tám. 2 lần đảm nhận vai trò quan trọng, dẫn lối cảm xúc và bầu không khí đêm nhạc, những người không quen thuộc với Đăng Dương bắt đầu truy tìm danh tính nam nghệ sĩ.

“Ông hoàng nhạc đỏ” sở hữu nhiều ca khúc kinh điển, kiên quyết không hát nhạc trẻ vì 1 lý do

NSƯT Đăng Dương, tên thật là Phạm Đăng Dương, sinh năm 1974 tại Gia Lộc, Hải Dương. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thông nghệ thuật nhưng anh đã sớm bộc lộ niềm yêu thích âm nhạc từ nhỏ. Tình yêu âm nhạc ấy được nuôi dưỡng qua việc nghe những ca khúc trên radio của bố, một điểm nhỏ nhưng quan trọng đã giúp mọi người nhận ra thiên hướng nghệ thuật ở Đăng Dương lúc đó

Giai đoạn từ 1987 đến 1997, anh theo học đàn bầu tại Nhạc viện Hà Nội và trở thành một trong những “cây đàn bầu” của trường. Khoảng năm 1992, anh bắt đầu theo học chuyên sâu thanh nhạc để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp ca hát sau này. Anh là một phần của Tam Ca Nhạc Đỏ cùng với Trọng Tấn và Việt Hoàn, từng gây ấn tượng mạnh tại Liên hoan Tiếng Hát Sinh Viên năm 1998 với bài Việt Nam Trên Đường Chúng Ta Đi. Bộ ba này nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả yêu nhạc cách mạng.

Giọng hát của Đăng Dương nổi bật với sắc thái dày, ấm và nam tính, rất phù hợp với những ca khúc opera lẫn nhạc cách mạng. Nhờ sự dìu dắt tận tâm của NSND Trần Hiếu và NSND Trung Kiên, chỉ đến năm thứ hai bậc trung cấp thanh nhạc, tài năng giọng hát của anh đã thực sự tỏa sáng. Anh có quãng giọng rộng (trên 2 quãng tám), từng lên được đến C5 khi hát opera không dùng micro - một kỹ năng đòi hỏi trình độ tinh tế và luyện tập nghiêm túc.

Năm 2000, Đăng Dương hoàn thành chương trình đại học thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, sau đó ở lại làm giảng viên khoa thanh nhạc cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn và Anh Thơ. Không lâu sau, anh chuyển công tác về Đoàn Ca Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Trong suốt sự nghiệp, Đăng Dương luôn gắn bó với dòng nhạc cổ điển và nhạc cách mạng. Nhiều ca khúc kinh điển đã gắn liền với tên tuổi anh và in đậm dấu ấn trong lòng khán giả những năm đầu thế kỷ 21 như Tiếng Hát Từ Thành Phố Mang Tên Bác, Việt Nam Quê Hương Tôi, Hát Về Cây Lúa Hôm Nay, Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn… Trong đó, ca khúc Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng được xem dấu ấn mạnh mẽ nhất bởi cách anh khắc họa sự tráng lệ của Thủ đô qua những năm tháng đạn bom cũng như trong thời kỳ hòa bình.

Hà Nội Niềm Tin Và Hi Vọng - Đăng Dương

Đăng Dương được biết đến là một nghệ sĩ kiên định với dòng nhạc cổ điển và nhạc cách mạng, ngay cả khi nhiều đồng nghiệp cùng thời liên tục tìm tòi, thử sức với các dự án kết hợp cùng ca sĩ trẻ thuộc dòng nhạc đương đại. Anh từng tự nhận mình là người khá “lười” trong việc thay đổi, bởi không phải ca khúc nào cũng phù hợp với chất giọng, và cũng không phải ai anh cũng có thể song hành trên sân khấu.

Nam nghệ sĩ thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân chưa từng thử sức với nhạc nhẹ, và nếu có thì chỉ dừng lại ở một số ca khúc mang màu sắc bán cổ điển. Với nhạc truyền thống, đặc biệt là nhạc đỏ, Đăng Dương lại càng giữ sự thận trọng. Anh cho rằng đây là dòng nhạc mang tính chuẩn mực cao, việc làm mới hoặc phá cách không hề đơn giản, bởi nếu không khéo léo, rất dễ làm mất đi giá trị vốn có của những tác phẩm đã ăn sâu vào tâm thức người nghe.

Từng nhận cát-xê 40.000 đồng, cuộc sống gia đình hạnh phúc với bà xã trẻ trung, xinh đẹp

Một mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh Đăng Dương có lẽ là liveshow Tổ Quốc Gọi Tên Mình diễn ra ngày 26/8/2023 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), đánh dấu cột mốc 30 năm ca hát. Chương trình có set diễn gần 30 ca khúc đưa dòng nhạc cách mạng tiếp cận với khán giả trẻ, qua phần dàn dựng hiện đại và sự tham gia của các giọng ca như Đào Tố Loan, Võ Hạ Trâm… Liveshow đã “cháy vé” và để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Theo bà xã Kim Xuyến, dù đã ghi tên mình là một trong vài ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc đỏ, Đăng Dương vẫn chỉ đơn giản là đi diễn chứ không được săn đón như các ngôi sao nhạc Pop hiện giờ, cũng vất vả mới tổ chức được liveshow riêng.

Đăng Dương từng chia sẻ, những ca sĩ hát nhạc cách mạng như anh không dễ “kiếm chác” như những ngôi sao nhạc trẻ khác. Trở lại thời mới vào nghề, anh nhớ lại vẫn lóc cóc đạp xe đạp đi hát ở nhà nổi Hồ Tây - một tụ điểm văn nghệ sôi động lúc bấy giờ ở Hà Nội - với cát-xê 30.000 - 40.000 đồng. Đến năm 2002, sau 10 năm đi hát, vợ chồng anh mới tích cóp và vay mượn mua được một căn hộ chung cư nhỏ ở bán đảo Linh Đàm với giá lúc bấy giờ là 300 triệu đồng. Nay thì vợ chồng ca sĩ cũng đã có nhà riêng, có ô tô để vợ chồng tự lái đi biểu diễn đó đây.

Ngoài sự nghiệp thành công, NSƯT Đăng Dương còn có một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Anh và Kim Xuyến về chung nhà năm 2002, có hai cậu con trai. Kim Xuyến từng là ca sĩ nhạc nhẹ của đoàn Quân khu 2 với nghệ danh Kiều Trinh. Hiện Kim Xuyến giữ vai trò nội trợ, dành thời gian vun vén gia đình và là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm ca hát. Nhiều năm nay, Kim Xuyến phụ trách quản lý công việc cho Đăng Dương.

Dù đã gần 50 tuổi và trải qua 2 lần sinh nở, Kim Xuyến vẫn nhận nhiều lời khen về sắc vóc. Cô tuân thủ chế độ ăn và tập luyện thể thao từ gym đến các bộ môn zumba, sexy dance để gìn giữ sức khỏe. Cô có gu thời trang sành điệu, sang chảnh, thường xuyên khoe ảnh “đi đu đưa đi”, tận hưởng cuộc sống khiến chị em không khỏi ngưỡng mộ.

Kim Xuyến có gu thời trang sành điệu, sang chảnh tận hưởng cuộc sống khiến chị em không khỏi ngưỡng mộ