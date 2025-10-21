Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Anh N.V.H. là giáo viên tại Đà Nẵng vừa nhận giải hơn 179 tỷ đồng của Vietlott. Anh H. chia sẻ không tin mình có thể trúng thưởng với số tiền lớn như vậy, trước đó, anh đã nhiều lần trúng các giải nhỏ.

Hôm nay (21/10), Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao thưởng giải Jackpot 1 Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng 01249 trị giá hơn 179 tỷ đồng đến anh N.V.H.; anh H. mua vé trên kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng số 120 Nguyễn Thị Định, phường An Hải, TP. Đà Nẵng.

Theo chia sẻ, anh H. có thói quen giải trí hàng ngày với xổ số của Vietlott. Mỗi lần, anh mua 50.000 đồng cho 2 loại xổ số tự chọn Power 6/55, và Mega 6/45, thường sau vài lần mua thì mới lấy ra dò.

Nam giáo viên trúng Vietlott hơn 179 tỷ đồng.

Anh H. cho biết: “Hôm đó, sau vài kỳ quay số thì tôi ra điểm bán hàng quen để mua vé mới. và lấy các vé đã mua ra dò tại thiết bị kiểm tra vé trúng thưởng . Trong số các vé đã mua, tôi thấy có một vé trúng thưởng, với giá trị hơn 179 tỷ đồng. Tôi không tin mình có thể trúng thưởng với số tiền lớn như vậy.

Tại lễ trao giải, anh H. cũng chia sẻ đã nhiều lần trúng các giải nhỏ từ 30.000 - 50.000 đồng. “Giá trị trúng thưởng lần này quá lớn, vượt quá sức tưởng tượng”, anh H. nói.

Theo quy định, anh H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương phát hành vé là TP. Đà Nẵng, với tổng giá trị hơn 17,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Đồng thời, anh H. đã trao tặng 2,5 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội

Vietlott là công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính được thành lập vào ngày 5/12/2011. Năm 2024, Vietlott đạt doanh thu hơn 7.915 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 283 tỷ đồng.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

