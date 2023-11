Nam giới sống thọ thường có 5 sở thích, sở hữu càng nhiều chứng tỏ khả năng trường thọ càng cao

Hầu hết mọi người đều biết tuổi thọ có thể được quyết định 1 phần bởi gen di truyền. Tuy nhiên, ngoài yếu tố di truyền, việc xây dựng các thói quen và sở thích lành mạnh cũng góp phần tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ đáng kể ở nam giới.



Ngược lại, thường xuyên thực hiện các thói quen xấu có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc bệnh và có thể khiến nam giới qua đời vì nhiều bệnh lý khác nhau.

Để duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, nam giới nên duy trì 5 sở thích dưới đây.

1. Thích tập luyện thể thao

Thường xuyên tập thể dục không chỉ giúp nam giới duy trì được vóc dáng cân đối, giảm mỡ thừa mà còn giúp phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh mạn tính hiệu quả, bao gồm tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch vành, ung thư,...

PGS.TS Nieca Goldberg của Trường Y khoa Grossman trực thuộc Đại học New York, Hoa Kỳ, cho biết: "Có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tập thể dục thường xuyên có thể giúp duy trì chức năng nhận thức, khiến cơ thể khỏe mạnh hơn, từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ".

Một nghiên cứu trên 272.000 người do Viện Ung thư Quốc gia, Mỹ thực hiện và được công bố trên tạp chí JAMA Network Open chỉ ra rằng tham gia các hoạt động thể chất trong thời gian khuyến nghị 2,5 - 5 tiếng tập thể dục cường độ vừa phải hoặc 1,25 đến 2,5 tiếng tập thể dục cường độ mạnh mỗi tuần có thể giúp giảm 13% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

2. Thích cười

Nam giới thích cười thường có tâm lý tốt, tính cách luôn lạc quan, vui vẻ và có suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. Tâm trạng vui vẻ tâm trạng có lợi trong việc nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Một nghiên cứu do Đại học Yale, Mỹ thực hiện đã phát hiện ra rằng những người cao tuổi có thái độ tích cực giảm được 40% nguy cơ mắc bệnh so với những người hay có suy nghĩ tiêu cực. Đặc biệt, nghiên cứu chỉ ra rằng những người lớn tuổi có suy nghĩ tích cực về lão hóa và tuổi thọ có thể sống lâu hơn 7,5 năm so với những người có suy nghĩ tiêu cực về lão hóa.

Các nghiên cứu khác cũng nhận thấy rằng những người bi quan có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 42% so với những người lạc quan. Do đó, việc kiểm soát căng thẳng, cười nhiều hơn và có cái nhìn tích cực về cuộc sống chính là cơ sở để kéo dài tuổi thọ.

3. Thích uống nước lọc

Nước là yếu tố cần thiết để con người có thể sinh sống và tồn tại. Nếu không cung cấp đủ nước cho cơ thể, con người chỉ có thể tồn tại trong một vài ngày nhất định. Uống đủ nước là yếu tố giúp bạn sống thọ sống lâu hơn. Tuy nhiên, nhiều nam giới lại có thói quen uống ít nước, điều này có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Nước giúp cơ thể loại bỏ độc tố thông qua gan và thận. Nước cũng giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng bằng cách mang oxy và chất dinh dưỡng đến các tế bào. Ngoài ra, nước cũng giúp quá trình tiêu hóa hoạt động trơn tru, giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và hỗ trợ quá trình lưu thông máu.

Nghiên cứu cho thấy uống đủ nước cũng có thể làm giảm 45% nguy cơ mắc ung thư ruột kết và 50% nguy cơ mắc ung thư bàng quang. Uống đủ nước cũng giúp bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ bằng cách giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, bệnh mạch vành gây tử vong và nhồi máu não.

4. Thích ăn rau và trái cây

Nam giới thường thích ăn nhiều thịt, đồ chiên rán nhiều chất béo và uống rượu. Tuy nhiên thói quen ăn uống này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cho cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, thậm chí là ung thư đường tiêu hóa. Tuy nhiên, chế độ ăn uống lành mạnh ngược lại có thể giúp nam giới phòng ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Các chuyên gia đều chỉ ra rằng việc tăng cường ăn các thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe chẳng hạn như các loại hạt, rau, củ, quả và hạn chế ăn các thực phẩm giàu chất béo, thịt đỏ có thể đem lại lợi ích cho sức khỏe.

Các loại hạt, rau, củ, quả rất giàu protein, chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, chúng còn là nguồn cung cấp một số vitamin và khoáng chất tuyệt vời như đồng, magie, kali, folate, niacin và vitamin B6 và vitamin E.

Nhiều nghiên cứu cũng đã liên kết chế độ ăn đa dạng thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật với khả năng giảm nguy cơ tử vong sớm, nguy cơ mắc ung thư, hội chứng chuyển hóa, bệnh tim, trầm cảm và suy giảm chức năng não bộ.

5. Yêu thích học tập và giao lưu kết nối xã hội

Không ngừng học hỏi những điều mới và tăng cường giao tiếp với bạn bè, người thân có thể giúp tăng cường khả năng nhận thức và trẻ hóa não bộ, phòng ngừa chứng sa sút trí tuệ.

Các chuyên gia cho biết việc xây dựng và duy trì kết nối với những mối quan hệ thân thiết, tích cực có thể giúp bạn giảm căng thẳng và đem lại sự thoải mái cho tinh thần cũng như cuộc sống.

Các nghiên cứu của Trường Y Harvard đã chỉ ra rằng những người có mối quan hệ hòa hợp với gia đình, bạn bè mắc ít vấn đề về sức khỏe hơn, sống lâu hơn, ít bị trầm cảm và hiếm khi bị suy giảm nhận thức.