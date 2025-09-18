Nam NSƯT từng làm bốc vác, lơ xe đổi đời nhờ đóng 'Gặp nhau cuối tuần'

NSƯT Quang Thắng sinh năm 1968 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Gia đình bên ngoại của anh có 14 người theo nghệ thuật. Anh học tại Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng và sau đó lên Hà Nội học lớp đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Sau khi tốt nghiệp, Quang Thắng về Đoàn kịch Hải Phòng, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Ngoài đi diễn tại, anh làm đủ nghề để kiếm thêm thu nhập.

Trước khi trở thành danh hài được khán giả mến mộ, ít ai biết, Quang Thắng phải làm nhiều nghề để mưu sinh như chạy chợ, buôn hàng, giao quần áo, lơ xe và thậm chí là đẩy xe bò kéo chở cát.

Thỉnh thoảng anh còn kiêm luôn bốc vác hàng cho chủ xe và phụ giúp nhiều việc vặt ở bến xe. Với Quang Thắng, đó là thời gian khó khăn nhưng cũng là trải nghiệm để anh có thêm bản lĩnh và nghị lực sống.

NSƯT Quang Thắng bươn chải đủ nghề trước khi nổi tiếng.

Năm 1994, Quang Thắng đóng chính trong bộ phim truyền hình và được nhiều người yêu quý bởi nét diễn chân thật, lăn xả.

Năm 2000, chương trình Gặp nhau cuối tuần về Hải Phòng làm chương trình, tìm một gương mặt đóng cùng bác sĩ Hoa Súng - nhân vật do nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thể hiện.

Được đạo diễn Triệu Tuấn giới thiệu, Quang Thắng thử sức và nhanh chóng gây ấn tượng với đạo diễn Khải Hưng. Anh được mời lên Hà Nội ghi hình, nhanh chóng được khán giả cả nước biết đến. Cùng từ đây, cuộc đời của Quang Thắng bước sang một trang mới.

Quang Thắng đổi đời nhờ đóng "Gặp nhau cuối tuần".

Sự nghiệp của Quang Thắng thăng hoa nhất vào năm 2003. Anh được đông đảo khán giả yêu mến và lần đầu đi diễn ở nước ngoài. Cuối năm đó, nghệ sĩ góp mặt trong chương trình Táo Quân với vai Táo Kinh tế.

Sau hơn 2 thập kỷ miệt mài cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, nghệ sĩ Quang Thắng được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2016. Tháng 8/2019, Quang Thắng chuyển công tác lên Nhà hát Kịch Hà Nội, ''chung nhà'' với NSND Công Lý.

Ngoài sự nghiệp, Quang Thắng cũng được ngưỡng mộ bởi hôn nhân hạnh phúc. Anh kết hôn năm 2002 với bà xã tên Cao Thanh Hảo kém anh 11 tuổi. Cặp đôi có với nhau 3 người con gồm 2 gái, 1 trai.

Vợ con Quang Thắng sống ở Hải Phòng còn nam nghệ sĩ mua một căn nhà trên Hà Nội để thuận tiện cho công việc. Thời gian đầu, anh từng đưa vợ con lên Hà Nội, nhưng cuộc sống giữa thành phố đắt đỏ khiến nam danh hài thay đổi suy nghĩ. Anh chấp nhận để vợ con về Hải Phòng, ở đó gia đình anh được ở trong căn nhà 4 tầng rộng rãi, cuộc sống thoải mái và dễ chịu hơn, lại có ông bà nội phụ giúp chăm các cháu.

Quang Thắng bên vợ con.

Sống xa gia đình, Quang Thắng không ít lần cảm thấy buồn tủi, cô đơn. Nhiều năm qua, anh đi lại giữa Hà Nội và Hải Phòng. Bận đến mấy, anh cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để về với vợ con.

Đi lên từ gian khổ, Quang Thắng vì thế thu hút công chúng nhờ nét chân chất, tự nhiên. Ngoài đời, anh sống đơn giản, chan hòa với mọi người, gần gũi lớp nghệ sĩ trẻ.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, NSƯT Quang Thắng cho biết sống một mình ở Hà Nội nên anh phải tự vun vén mọi thứ. Dù là danh hài nổi tiếng nhưng Quang Thắng vẫn di chuyển đến cơ quan, phim trường bằng xe gắn máy.

Ở một mình nên Quang Thắng chủ động lịch trình của mình. Anh tự đi chợ, tự nấu ăn những lúc rảnh rỗi. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng dành thời gian tham gia hoạt động thiện nguyện và du lịch cùng bạn bè.

Dù mỗi người một nơi thì vợ chồng Quang Thắng vẫn luôn tin tưởng, mặn nồng suốt hơn 20 năm qua. Bà xã cũng thấu hiểu và yên tâm khi chồng đi làm xa nhà. Nam diễn viên hài cũng cho biết có bao nhiêu tiền anh đều đưa cho vợ giữ. Những dịp đặc biệt, Quang Thắng dù bận rộn anh cũng chẳng bao giờ quên quà cho vợ.

Quang Thắng ngoài đời rất giản dị, chịu khó và đam mê công việc.

Ở tuổi U60 vẫn còn đang sung sức với nghề, NSƯT Quang Thắng cho biết anh sẽ đi diễn đến khi sức khoẻ không cho phép. Với Quang Thắng, điều quan trọng khi làm nghề phải giữ được tình cảm của khán giả.

NSƯT Quang Thắng quan niệm làm việc gì cũng phải nghĩ tới gia đình rồi mới tới bản thân. Anh mong muốn có thể làm gương để các con noi theo.

"Sống và làm nghề tử tế cũng là một cách để giữ gia đình nhỏ được yên ấm", NSƯT Quang Thắng chia sẻ.