Nam NSƯT U50 bật khóc nức nở trên truyền hình: "Tôi xin nói thẳng"

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Đại Nghĩa, ca sĩ Anh Tú và diễn viên Song Luân.

Gây chú ý tại chương trình tuần này là hoàn cảnh em Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 2011) là học sinh lớp 9 Trường THCS Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Mẹ bỏ đi khi em mới 17 tháng tuổi, cha mất cách đây hơn 6 năm, Dung được vợ chồng hàng xóm là ông Hà Văn Mỏng và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết cưu mang.

Em Dung và ông bà nuôi

Tuổi cao cùng sức khỏe ngày càng suy giảm khiến cuộc sống gia đình ông bà ngày càng khó khăn. Ông Mỏng mang nhiều bệnh trong người, chỉ có thể nuôi vài con gà quanh nhà để phụ thêm chi phí sinh hoạt. Hơn 10 năm qua, bà Tuyết vẫn đều đặn gánh bánh ra chợ mưu sinh với thu nhập chưa đến 100 ngàn đồng mỗi ngày.

Cả ông và bà đều từng bị tai biến. Đầu năm nay, bà Tuyết tiếp tục bị tai biến nặng, sức khỏe giảm sút rõ rệt nhưng vẫn cố gắng bán bánh để có tiền cho Dung đi học. Căn nhà gia đình đang sinh sống cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, phần mái tôn khu vực bếp hư hỏng, dột nát nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Hàng ngày, Mỹ Dung đến trường bằng chiếc xe đạp cũ do nhà trường hỗ trợ.

MC Đại Nghĩa xúc động bật khóc nức nở nói: "Đây là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Trong hành trình dẫn chương trình này, tôi đã gặp rất nhiều nhân vật cổ tích. Nếu những bà tiên trong truyện cổ tích luôn xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy, có đôi cánh trắng và phép màu, thì bà tiên ở đây lại không như thế. Bà không có phép thuật, không có trang phục đẹp đẽ, nhưng lại sở hữu trái tim lấp lánh của lòng nhân ái.

Song Luân bật khóc

Điều khiến tôi càng xúc động hơn là bà Tư không phải bà ruột của Mỹ Dung, mà chỉ là một người hàng xóm. Không cùng huyết thống, nhưng bà đã cưu mang, chăm sóc Dung từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ. Đó là điều không phải ai cũng có thể làm được".

Đại Nghĩa cũng nói thẳng với người mẹ bỏ con: "Chị có xem được chương trình này thì tôi xin nói thẳng. Tôi mong những người làm cha, làm mẹ như chị hãy sống có trách nhiệm với những đứa con mình đã sinh ra, bởi các em không có bất kỳ lỗi lầm nào. Dù vì lý do gì phải rời xa con, tôi vẫn hy vọng chị sẽ dành thời gian trở về thăm con để em không thiếu vắng tình thương, điều mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng xứng đáng có được trong tuổi thơ".

Theo dõi câu chuyện của Mỹ Dung, diễn viên Song Luân cũng không giấu được sự xúc động. Anh cho biết: "Tôi luôn tin rằng tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng và cao cả nhất. Thế nhưng, tình yêu thương mà bà Tư dành cho cô bé không cùng huyết thống lại càng khiến tôi thêm cảm phục.

Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng thành công để chăm lo cho cha mẹ là đủ. Thế nhưng, khi đạt được những thành tựu nhất định, guồng quay công việc lại khiến tôi có ít thời gian dành cho gia đình hơn. Từ trải nghiệm của bản thân, tôi khuyên Mỹ Dung không chỉ nỗ lực học tập để thay đổi tương lai mà còn cần trân trọng những khoảnh khắc hiện tại bên ông bà, quan tâm và sẻ chia với ông bà nhiều hơn".

Đại Nghĩa bật khóc

Trong khi đó, ca sĩ Anh Tú gửi lời cảm ơn đến ông bà Tư vì tấm lòng nhân hậu dành cho cô bé mồ côi. Dù cuộc sống không quá dư dả và không có quan hệ huyết thống, ông bà vẫn dang tay cưu mang, nuôi dưỡng em bằng tất cả tình yêu thương.

Nam ca sĩ tâm sự: "Ở tuổi mới lớn, tôi từng có giai đoạn ít tâm sự và giữ khoảng cách với mẹ dù rất yêu thương gia đình. Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra giá trị của thời gian, bởi mọi thứ trôi qua rất nhanh và không thể quay trở lại. Chính vì vậy, mỗi khi có cơ hội, tôi luôn cố gắng dành thời gian cho những người thân yêu".