Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam sinh trong đội hình diễu binh được VTV phỏng vấn gây sốt: Đẹp trai chỉ là phụ, profile học vấn mới thực sự khủng khiếp!

08-09-2025 - 20:46 PM | Lifestyle

Nam chính cỡ này chắc chỉ có trong tiểu thuyết.

Sau lễ diễu binh, diễu hành A80 vừa qua, hàng loạt gương mặt đã bất ngờ trở nên nổi tiếng. Trong số đó không thể không kể đến một chàng trai góp mặt trong đoạn phỏng vấn ngắn được VTV đăng tải cách đây không lâu. Dù chỉ vài giây lên sóng, chàng chiến sĩ trẻ tham gia vào đội hình diễu binh thuộc khối Sĩ quan Hậu cần Kỹ thuật CAND đã lập tức chiếm trọn spotlight.

Trong video, phóng viên VTV chọn phỏng vấn nhanh một số chiến sĩ trẻ. Giữa dàn quân phục chỉnh tề, hình ảnh nam sinh với gương mặt sáng, nụ cười tự tin và giọng nói rành rọt lập tức khiến khán giả "đổ gục". Không chỉ thế, anh chàng còn tiết lộ profile học vấn "khủng" khiến ai nấy đều phải xuýt xoa: vừa rèn luyện trong quân ngũ, vừa giữ thành tích học tập đáng nể.

Nam sinh gây ấn tượng với profile học vấn "đỉnh của đỉnh" (Nguồn: vtv24news)

Nam sinh ấy là Cao Tiến Minh, sinh viên lớp B1D54 - Học viện An ninh nhân dân. Thành tích học tập của Minh khiến bất kỳ ai nghe qua cũng phải trầm trồ: 12 năm liền học sinh giỏi, 2 lần được vinh danh "Học sinh tiêu biểu Thủ đô", đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2023 - 2024, Giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp Học viện. Không chỉ giỏi chuyên môn, Minh còn có đam mê ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Nam sinh từng 2 lần đảm nhận vai trò sĩ quan liên lạc kiêm phiên dịch tại các hội nghị lớn của Bộ Công an.

Trước đó, vào năm 2022, Tiến Minh đã đỗ cùng lúc 2 trường đại học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện An ninh nhân dân. Lý do chàng trai lựa chọn khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh xuất phát từ những ước mơ thuở nhỏ khi xem bộ phim Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ , cùng với truyền thống cách mạng của gia đình. Ông nội vốn là cựu chiến binh, thường kể chuyện lịch sử và nhắc nhở cháu về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, thôi thúc Tiến Minh nuôi dưỡng ước mơ học tập và cống hiến trong lực lượng công an nhân dân.

Nam sinh trong đội hình diễu binh được VTV phỏng vấn gây sốt: Đẹp trai chỉ là phụ, profile học vấn mới thực sự khủng khiếp!- Ảnh 1.

Tiến Minh góp mặt trong đội hình diễu binh ngày 2/9 vừa qua

Nam sinh trong đội hình diễu binh được VTV phỏng vấn gây sốt: Đẹp trai chỉ là phụ, profile học vấn mới thực sự khủng khiếp!- Ảnh 2.

Chàng trai trẻ vừa điển trai vừa sở hữu list thành tích siêu ấn tượng

Chỉ với vài câu trả lời ngắn gọn trên sóng truyền hình, Cao Tiến Minh đã để lại dấu ấn rõ nét: điển trai, kỷ luật, nhưng hơn cả là một học vấn "đỉnh của đỉnh" - hình mẫu chuẩn chỉnh của "con nhà người ta" trong mắt nhiều người.

Ngay sau khi clip phát sóng, dân mạng nhanh chóng chia sẻ rầm rộ cùng những bình luận không ngớt:

- Đẹp trai, học giỏi, còn mặc quân phục nữa thì ai chịu nổi!

- Thần thái quá chuẩn, học vấn thì miễn bàn - idol mới của mình đây rồi!

- Đúng chuẩn hình mẫu "con nhà người ta" rồi, crush quốc dân đây chứ đâu.

- Đẹp trai chỉ là điểm cộng, profile học tập mới là điều khiến mình trầm trồ.

Theo Trang Vũ

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ nhân Hà thành lấy chồng Sài Gòn giàu có: Chồng cho 24 tỷ mua sắm, mẹ 2 con trẻ đẹp như gái 18

Mỹ nhân Hà thành lấy chồng Sài Gòn giàu có: Chồng cho 24 tỷ mua sắm, mẹ 2 con trẻ đẹp như gái 18 Nổi bật

7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có

7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có Nổi bật

Đệ nhất MC 71 tuổi nói thẳng về tình hình sức khỏe: "Tôi đã đi khám bác sĩ"

Đệ nhất MC 71 tuổi nói thẳng về tình hình sức khỏe: "Tôi đã đi khám bác sĩ"

20:04 , 08/09/2025
Từng là "tổng tài đẹp nhất Cbiz", giờ đây nam nghệ sĩ này phải nhận quả đắng vì bê bối nhân cách

Từng là "tổng tài đẹp nhất Cbiz", giờ đây nam nghệ sĩ này phải nhận quả đắng vì bê bối nhân cách

19:34 , 08/09/2025
Nam NSƯT 58 tuổi vẫn rùng mình trước câu nói của một nữ NSND là Tổ nghề sống

Nam NSƯT 58 tuổi vẫn rùng mình trước câu nói của một nữ NSND là Tổ nghề sống

18:16 , 08/09/2025
NSND vừa bị tai nạn: “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến 1 điều duy nhất”

NSND vừa bị tai nạn: “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến 1 điều duy nhất”

17:51 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên