Nam sinh viên mất 450 triệu đồng sau khi nghe cuộc gọi giả danh công an

23-09-2025 - 15:50 PM | Kinh tế số

Một nam sinh viên ở Hà Nội bị lừa 450 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi thông báo liên quan đến một vụ án và được yêu cầu chuyển tiền để chứng minh tài sản hợp pháp.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Cục ATTT)

Công an TP Hà Nội cho biết thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện thoại để lừa đảo không phải là mới lạ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều trường hợp, trong đó có không ít các bạn là sinh viên, do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo đã sập bẫy của các đối tượng.

Mới đây, Công an xã Hòa Lạc, TP Hà Nội đã tiếp nhận một vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt 450 triệu đồng của một nam sinh viên.

Trước đó, ngày 11/9/2025, anh P (SN 2007; sinh viên Đại học) nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo anh có liên quan đến một vụ án. Đối tượng yêu cầu anh phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp.

Do lo sợ, anh P đã chuyển 450 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Sau đó, phát hiện mình bị lừa, anh P đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Công an phát thông báo về hộ chiếu trên VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Theo Anh Anh

VTV

