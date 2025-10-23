Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kết thúc quý III/2025, Nam Tân Uyên báo lãi ròng gần 125,6 tỷ đồng, tăng 95,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu, lãi ròng hơn 294,2 tỷ đồng, hoàn thành 103,6% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (MCK: NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả kinh doanh ấn tượng, qua đó thể hiện sự tăng trưởng tích cực trước ngày chính thức giao dịch trên HoSE.

Theo đó, Nam Tân Uyên mang về doanh thu thuần hơn 229,4 tỷ đồng trong quý III/2025, gấp 4,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 125,3 tỷ đồng, tăng 270,7%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu kỳ này tăng chủ yếu do ghi nhận doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp từ phân bổ giá trị hợp đồng cho thuê theo số năm bằng việc ghi nhận 1 lần toàn bộ giá trị hợp đồng cho thuê đối với 1 hợp đồng cho thuê lại đất so với cùng kỳ trước.

Nam Tân Uyên kinh doanh ra sao trước ngày chính thức giao dịch trên HoSE?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Nam Tân Uyên còn thu về gần 37,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ hơn 1 tỷ đồng lên hơn 4 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng ghi nhận hơn 772,2 triệu đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 7,9 tỷ đồng lên hơn 13,4 tỷ đồng.

Mặc dù các khoản chi phí tăng cao so với cùng kỳ, nhưng Nam Tân Uyên vẫn báo lãi ròng tăng 95,7%, ở mức gần 125,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nam Tân Uyên mang về doanh thu thuần gần 506,8 tỷ đồng, gấp 2,9 lần doanh thu thuần của 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 294,2 tỷ đồng, tăng 50,8%.

Năm nay, Nam Tân Uyên đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt gần 793 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 284 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 63,9% kế hoạch doanh thu và 103,6% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nam Tân Uyên giảm 21,6% so với đầu năm, xuống còn gần 5.767,5 tỷ đồng. Nguyên do khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh 85,1% xuống còn 266,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tài sản dở dang dài hạn tăng gấp 2,4 lần đầu năm, ở mức gần 60,6 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng- Giai đoạn 2 số tiền hơn 47,2 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.509,9 tỷ đồng, giảm 27,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã giảm từ gần 2.529,7 tỷ đồng xuống còn 138 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn và dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn với hơn 4.224,8 tỷ đồng, chiếm 93,7% tổng nợ.

Liên quan đến cổ phiếu, ngày 28/10/2025 tới đây, gần 24 triệu cổ phiếu NTC của Nam Tân Uyên sẽ giao dịch phiên đầu tiên trên sàn HoSE với giá tham chiếu 161.470 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là ± 20% so với giá tham chiếu.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

