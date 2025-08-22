Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Viên ngọc mới" của Hoàng gia Anh ngày càng tỏa sáng

22-08-2025 - 14:50 PM | Lifestyle

Cháu gái Công chúa Margaret – Lady Margarita Armstrong-Jones vừa bước sang tuổi 23 với một hành trình gắn liền những khoảnh khắc Hoàng gia mà bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Lady Margarita Armstrong-Jones – người cháu gái xinh đẹp của Công chúa Margaret bước sang tuổi 23 vào ngày 14/5/2025. Sinh ra trong một gia đình Hoàng gia danh giá, Margarita đã sớm trở thành nhân vật thu hút sự chú ý từ công chúng lẫn truyền thông quốc tế.

Cô từng ghi dấu ấn từ thuở nhỏ khi xuất hiện trong vai trò phù dâu tại đám cưới của Thân vương William và Vương phi Kate. Hình ảnh một cô bé với nụ cười rạng rỡ đã khiến nhiều người dự đoán Margarita sẽ sớm trở thành "viên ngọc mới" của Hoàng gia Anh.

Những năm sau đó, Margarita liên tục góp mặt trong các sự kiện trọng đại: Từ cùng Nữ hoàng Elizabeth II dự lễ Trooping the Colour, sánh bước bên Thân vương William tại nhà thờ Sandringham, cho đến chứng kiến khoảnh khắc lịch sử trong lễ cưới của Vương tử Harry và Meghan Markle tại St George's Chapel năm 2018.

Năm 2021, Margarita chính thức khẳng định sức hút riêng khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Tatler, trở thành biểu tượng thời trang mới trong mắt công chúng. Cô lại tiếp tục "chiếm spotlight" tại lễ đăng quang của Vua Charles III khi diện bộ váy hồng phấn couture phong cách Paris, thanh lịch và hiện đại.

Không chỉ có những khoảnh khắc rực rỡ, Lady Margarita cũng chứng kiến những giờ phút bi thương, khi xuất hiện tại tang lễ cấp Nhà nước tiễn đưa Nữ hoàng Elizabeth II. Hình ảnh cô gái trẻ lặng lẽ cúi đầu giữa hàng nghìn người để tưởng niệm vị quân vương huyền thoại đã khắc sâu thêm dấu ấn về một thế hệ Hoàng gia trẻ đầy bản lĩnh.

Bước sang tuổi 23, Lady Margarita Armstrong-Jones không chỉ được biết đến như "cháu gái của Công chúa Margaret" mà còn là một gương mặt Hoàng gia sở hữu phong cách riêng, vừa gần gũi vừa đầy sức hút. Công chúng đang chờ đợi xem cô tiểu thư Hoàng gia này sẽ còn tỏa sáng ra sao trong những chương tiếp theo của cuộc đời.

Hoàng gia Anh sở hữu ngôi nhà đắt nhất thế giới, trị giá hơn 120 nghìn tỷ với gần 800 phòng

Theo Tích Thành

Thanh niên Việt

